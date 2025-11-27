Serbai namuose išvengė pažeminimo prieš šveicarus

Sužaidus du kėlinius serbai buvo triuškinami net 23 taškais, 34:57.
Sėkmingomis atkarpomis Serbijos krepšininkai sugebėjo ketvirtajame kėlinyje išsiveržti į priekį, tačiau likus žaisti mažiau nei 2 minutes šveicarai vėl sugebėjo išsiveržti į priekį 82:81.
Visgi 7 taškus paeiliui pelnę serbai iškovojo pergalę.
Serbus 5 priekį vedė Stefanas Miljenovičius, kuris pelnė 21 tašką (1/3 dvit., 2/5 trit., 15/19 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 32 naudingumo balus.
Šveicarų komandoje solidžiai pasirodė „Šiaulius“ papildęs Selimas Fofana. Gynėjas surinko 15 taškų (4/8 dvit., 1/5 trit., 4/5 baud.), 5 rezultatyvius perdavimus ir 11 naudingumo balų.
Serbija: Dušanas Rističius 24, Stefanas Miljenovičius 21, Nikola Tanaskovičius 16.
Šveicarija: Alexanderis Schumacheris 19, Selimas Fofana 15, Paulas Gravetas 13.
Kitose C grupės rungtynėse turkai (1/0) 93:71 (29:20, 17:25, 21:13, 26:13) sutriuškino Bosniją ir Hercegoviną (0/1).
Turkija: Tarikas Biberovičius 20, Šehmusas Hazeras 18, Sertačas Šanli 14.
Bosnija ir Hercegovina: Amaras Alibegovičius 18, Emiras Sulejmanovičius 12, Ajdinas Penava ir Xavieras Castaneda po 11.
3 geriausios rinktinės pateks į kitą etapą, kur rungsis su trejomis D grupės (Lietuva, Italija, Didžioji Britanija, Islandija) komandomis. Iš naujai sudarytos grupės į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausiai pasirodžiusios rinktinės.