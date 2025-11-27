Sumaištis Belgrade – „Partizan“ vadovai nežada leisti Ž. Obradovičiui atsistatydinti

Komandos valdybos posėdis, kuris buvo skirtas naujojo trenerio paieškai, baigėsi tuo, jog Ž.Obradovičiaus atsistatydinimo raštas buvo nepriimtas.
„Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius pasiūlė idėją netenkinti trenerio darbą, su pasiūlymu buvo vienbalsiai sutikta ir Ž.Obradovičiaus buvo paprašyta tęsti darbus.
Klubas neves jokių derybų su kitais kandidatais, kol nebus atsakymo iš Ž.Obradovičiaus.
„Partizan“ Eurolygoje per 13 rungtynių iškovojo vos 4 pergales ir užima 18-ąją vietą.
Per savo karjerą Ž.Obradovičius Eurolygą laimėjo net 9 sykius.
„Mozzart Sport“ portalas trečiadienį skelbė, jog realiausias kandidatas pakeisti Ž.Obradovičių – Andrea Trinchieri.
Belgrado PartizanŽeljko ObradovičiusAndrea Trinchieri
Rodyti daugiau žymių