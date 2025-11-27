Eurolyga 2025
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Rungtynių statistika
Sportas Krepšinis

Sumaištis Belgrade – „Partizan“ vadovai nežada leisti Ž. Obradovičiui atsistatydinti

2025 m. lapkričio 27 d. 17:44
Lrytas.lt
Trečiadienį Željko Obradovičius pareiškęs, jog palieka Belgrado „Partizan“ komandos vyriausiojo trenerio postą, ketvirtadienį sulaukė žinių, jog jo noras nėra patenkinamas.
Komandos valdybos posėdis, kuris buvo skirtas naujojo trenerio paieškai, baigėsi tuo, jog Ž.Obradovičiaus atsistatydinimo raštas buvo nepriimtas.
„Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius pasiūlė idėją netenkinti trenerio darbą, su pasiūlymu buvo vienbalsiai sutikta ir Ž.Obradovičiaus buvo paprašyta tęsti darbus.
Klubas neves jokių derybų su kitais kandidatais, kol nebus atsakymo iš Ž.Obradovičiaus.
„Partizan“ Eurolygoje per 13 rungtynių iškovojo vos 4 pergales ir užima 18-ąją vietą.
Per savo karjerą Ž.Obradovičius Eurolygą laimėjo net 9 sykius.
„Mozzart Sport“ portalas trečiadienį skelbė, jog realiausias kandidatas pakeisti Ž.Obradovičių – Andrea Trinchieri.
Belgrado PartizanŽeljko ObradovičiusAndrea Trinchieri
Rodyti daugiau žymių

