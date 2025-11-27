Teismas „Šilutės“ vadovą D. Gricevičių nušalino nuo pareigų

Basketnews žurnalistui Lukui Katiliui Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) komunikacijos vadovė Renata Keblienė pranešė, jog prokuroro prašymu D.Gricevičius yra nušalintas 6 mėnesiams.
Trečiadienį L.Katilus pranešė, kad buvo pradėtas tyrimas dėl dešimttūkstantinių sumų eurais pasisavinimo.
Pagrindinis mechanizmas veikė per žaidėjų atlyginimus: sportininkai grynaisiais grąžindavo dalį jiems oficialiai sutartyse numatytų išmokų. Įtariama, kad tokie pinigų „atsiskaitymai“ sistemingai keliaudavo atgal į klubo vadovų kišenes.
Praėjusiais metais net 602400 eurų Šilutės komandai buvo skiriama iš rajono savivaldybės biudžeto. Iš mokinio krepšelio buvo gaunami 29300 eurų, o iš neformalaus ugdymo – 17791 euras.
ŠilutėKorupcijaSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
Rodyti daugiau žymių