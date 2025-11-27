SportasKrepšinis

Teismas „Šilutės" vadovą D. Gricevičių nušalino nuo pareigų

2025 m. lapkričio 27 d. 16:41
Lrytas.lt
Dėl piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo tiriamas VšĮ „Šilutės sportas“ direktorius Dainius Gricevičius teismo sprendimu nušalintas nuo pareigų.
Basketnews žurnalistui Lukui Katiliui Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) komunikacijos vadovė Renata Keblienė pranešė, jog prokuroro prašymu D.Gricevičius yra nušalintas 6 mėnesiams.
Trečiadienį L.Katilus pranešė, kad buvo pradėtas tyrimas dėl dešimttūkstantinių sumų eurais pasisavinimo.
Pagrindinis mechanizmas veikė per žaidėjų atlyginimus: sportininkai grynaisiais grąžindavo dalį jiems oficialiai sutartyse numatytų išmokų. Įtariama, kad tokie pinigų „atsiskaitymai“ sistemingai keliaudavo atgal į klubo vadovų kišenes.
Praėjusiais metais net 602400 eurų Šilutės komandai buvo skiriama iš rajono savivaldybės biudžeto. Iš mokinio krepšelio buvo gaunami 29300 eurų, o iš neformalaus ugdymo – 17791 euras.
