Tragedija JAV sporte: po rungtynėse patirto smūgio mirė 20-metis

2025 m. lapkričio 27 d. 09:45
JAV krepšinyje – gedulas po to, kai netikėtai mirė 20-metis „Connors State College“ komandoje NCAA žaidęs krepšininkas Ethanas Dietzas.
Šeštadienį, lapkričio 22-ąją, vykusių rungtynių su „Grayson College“ antrojoje pusėje E. Dietzas imitavo metimą, o klaidinamu judesiu patikėjęs gynėjas pašoko ir leisdamasis alkūne trenkė vaikinui į galvą. Šis netrukus remdamasis į netoliese esančią sieną pritūpė ir buvo pakeistas.
Nors galiausiai porai minučių ir buvo grįžęs į aikštelę, E. Dietzas greitai buvo pakeistas, o likusią rungtynių dalį prasėdėjo ant atsarginių suolelio su rankšluoščiu ant galvos. Net kai abiejų komandų žaidėjai po rungtynių tradiciškai išsirinkiavo paspausti vieni kitiems rankų, E. Dietzas pasiliko sėdėti.
Galiausiai komandos draugo padedamas jis paliko aikštelę.
Tą patį vakarą apie 21:16 val. vietos laiku, jau grįžus į „Connors State“ koledžą, vietos medikai sulaukė skambučio apie be sąmonės esantį vaikiną. E. Dietzas buvo greitai nugabentas į reanimaciją, tačiau vaikino gyvybės išgelbėti nepavyko.
Apie mirtį buvo pranešta antradienį.
„Connors State“ iš pagarbos E. Dietzui atšaukė kitas dvejas tiek vyrų, tiek moterų krepšinio rungtynes.
