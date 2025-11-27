Eurolyga 2025
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Rungtynių statistika
SportasKrepšinis

Žydai triumfuoja – Eurolyga sugrįžta į Izraelį

2025 m. lapkričio 27 d. 19:32
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Eurolygoje vyko dalininkų balsavimas, kuriame buvo sprendžiamas vienas svarbiausių čempionato klausimų – ar klubams bus leista grįžti žaisti į Izraelį.
Daugiau nuotraukų (8)
Portalo „one“ žurnalistas Moše Barda praneša, jog Eurolyga uždegė žalią šviesą kovų sugrįžimui į Izraelį.
Praėjusią savaitę Tel Avive lankėsi Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas ir varžybų direktorius Diego Guillenas. Tiek „Hapoel“, tiek „Maccabi“ po dvi dienas trukusių susitikimų su lygos atstovais į situaciją žvelgė optimistiškai.
Toks Eurolygos sprendimas įsigalios nuo gruodžio 9-tos dienos.
Pastaruoju metu Tel Avivo „Maccabi“ namų rungtynes žaidė Belgrade (Serbija), o Tel Avivo „Hapoel“ Sofijoje (Bulgarija).
„Maccabi“ namuose žais gruodžio 11 d. prieš Vilerbano ASVEL, o „Hapoel“ gruodžio 16 d. priims Belgrado „Crvena Zvezda“.
Žalgirio vizitas Izraelyje numatytas jau šių metų gale – gruodžio 30-ąją planuojamos rungtynės Tel Avive su „Hapoel“. Dar po dviejų savaičių Tel Avive lauks ir „Maccabi“ iššūkis.
Šiuo metu „Maccabi“ su 3 pergalėmis po 13 rungtynių užima 19-ąją vietą, o „Hapoel“ iškovoję 9 pergales užima 1-ąją vietą.
Nerimo dėl sprendimo buvo sukėlusi prieš keletą dienų Libane įvykdyta Izraelio ataka, kurios metu buvo eliminuotas vienas iš teroristinės organizacijos „Hesbollah“ vadovybės narių Haithamą Ali al-Tabtabai
Tel Avivo MaccabiTel Avivo HapoelIzraelis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.