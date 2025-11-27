Žydai triumfuoja – Eurolyga sugrįžta į Izraelį

Portalo „one“ žurnalistas Moše Barda praneša, jog Eurolyga uždegė žalią šviesą kovų sugrįžimui į Izraelį.
Praėjusią savaitę Tel Avive lankėsi Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas ir varžybų direktorius Diego Guillenas. Tiek „Hapoel“, tiek „Maccabi“ po dvi dienas trukusių susitikimų su lygos atstovais į situaciją žvelgė optimistiškai.
Toks Eurolygos sprendimas įsigalios nuo gruodžio 9-tos dienos.
Pastaruoju metu Tel Avivo „Maccabi“ namų rungtynes žaidė Belgrade (Serbija), o Tel Avivo „Hapoel“ Sofijoje (Bulgarija).
„Maccabi“ namuose žais gruodžio 11 d. prieš Vilerbano ASVEL, o „Hapoel“ gruodžio 16 d. priims Belgrado „Crvena Zvezda“.
Žalgirio vizitas Izraelyje numatytas jau šių metų gale – gruodžio 30-ąją planuojamos rungtynės Tel Avive su „Hapoel“. Dar po dviejų savaičių Tel Avive lauks ir „Maccabi“ iššūkis.
Šiuo metu „Maccabi“ su 3 pergalėmis po 13 rungtynių užima 19-ąją vietą, o „Hapoel“ iškovoję 9 pergales užima 1-ąją vietą.
Nerimo dėl sprendimo buvo sukėlusi prieš keletą dienų Libane įvykdyta Izraelio ataka, kurios metu buvo eliminuotas vienas iš teroristinės organizacijos „Hesbollah“ vadovybės narių Haithamą Ali al-Tabtabai
