Eurolyga 2025
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Rungtynių statistika
2025-12-04
19:15
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-12-04
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-12-04
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-12-04
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-12-04
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-12-04
21:45
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-12-05
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-12-05
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
„Valencia“
2025-12-05
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-12-05
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
BC Dubai
BC Dubai
Sportas Krepšinis

„Partizan“ žaidėjo pareiškimas: jei išeina Ž. Obradovičius, išeinu ir aš Nebuvo patenkintas pokyčiu

2025 m. lapkričio 28 d. 23:29
Lrytas.lt
Ši savaitė Belgrado „Partizan“ fanams – tokia pilna streso kaip niekada. Prieš keletą dienų komandos vyr. treneris, Europos krepšinio legenda Željko Obradovičius paskelbė atsistatydinantis iš savo posto. Kol bandoma trenerį perkalbėti, penktadienį buvo išsiskirta su ekipos sporto direktoriumi Zoranu Savičiumi.
Daugiau nuotraukų (5)
Ketvirtadienį Belgrado Nikola Teslos oro uoste daugiau nei 10 tūkstančių komandos fanų susirinko pasitikti iš Atėnų grįžtantį Ž. Obradovičių. Fanai skandavo „Željko, pasilik“, o prie oro uosto nusitiesė didžiulė eilė. Tą vakarą filmuoti video sulaukė šimtų tūkstančių peržiūrų visoje Europoje.
Penktadienį taip pat vyko ir „Partizan“ valdžios posėdis, kurio metu buvo bandoma perkalbėti Ž. Obradovičių, kad šis pasiliktų komandoje ir tęstų darbus. Legendinis treneris vis dar laikosi savo pozicijos, tačiau „Partizan“ dar turi vilties trenerį įtikinti pakeisti savo sprendimą.
Šeštadienį vyks dar vienas posėdis, kurio metu su Ž. Obradovičiumi kalbėsis klubo vadovai.
Viską iš šono stebėjo ir vienas svarbiausių komandos žaidėjų Isaacas Bonga.
Pasak „Sport24“ žurnalistės Vasiliki Karamouzos, puolėjas, Eurolygoje renkantis po 8,2 taško, 5,4 atkovoto kamuolio ir 12,8 naudingumo balo, informavo organizaciją, kad jeigu Ž. Obradovičius paliks komandą, komandą paliks ir jis.
Kaip teigia žurnalistė, žaidėjui nepatiko Z. Savičiaus atleidimas iš sporto direktoriaus posto.
Pagal per rungtynes renkamus naudingumo balus I. Bonga – trečias komandoje, nusileidžiantis tik Tyrique'ui Jonesui (16,2) ir Sterlingui Brownui (12,9).
Belgrado PartizanŽeljko ObradovičiusEurolyga

