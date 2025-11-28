Ketvirtadienį Belgrado Nikola Teslos oro uoste daugiau nei 10 tūkstančių komandos fanų susirinko pasitikti iš Atėnų grįžtantį Ž. Obradovičių. Fanai skandavo „Željko, pasilik“, o prie oro uosto nusitiesė didžiulė eilė. Tą vakarą filmuoti video sulaukė šimtų tūkstančių peržiūrų visoje Europoje.
Penktadienį taip pat vyko ir „Partizan“ valdžios posėdis, kurio metu buvo bandoma perkalbėti Ž. Obradovičių, kad šis pasiliktų komandoje ir tęstų darbus. Legendinis treneris vis dar laikosi savo pozicijos, tačiau „Partizan“ dar turi vilties trenerį įtikinti pakeisti savo sprendimą.
Šeštadienį vyks dar vienas posėdis, kurio metu su Ž. Obradovičiumi kalbėsis klubo vadovai.
Viską iš šono stebėjo ir vienas svarbiausių komandos žaidėjų Isaacas Bonga.
Pasak „Sport24“ žurnalistės Vasiliki Karamouzos, puolėjas, Eurolygoje renkantis po 8,2 taško, 5,4 atkovoto kamuolio ir 12,8 naudingumo balo, informavo organizaciją, kad jeigu Ž. Obradovičius paliks komandą, komandą paliks ir jis.
Kaip teigia žurnalistė, žaidėjui nepatiko Z. Savičiaus atleidimas iš sporto direktoriaus posto.
Pagal per rungtynes renkamus naudingumo balus I. Bonga – trečias komandoje, nusileidžiantis tik Tyrique'ui Jonesui (16,2) ir Sterlingui Brownui (12,9).