Utenos ekipos vadovas „Facebook“ patalpino įrašą, kuriame teigia, kad jo gautame rašte nėra nurodyta, kaip sumokėti baudą: neparašytas nei sąskaitos numeris, nei pinigus turinti gauti organizacija, o VMI savitarnos sistemoje baudų skiltyje mokėtinų nuobaudų taip pat nėra.
Turbūt prisiminęs legendinę Arūno Valinsko akciją, kai šis už melagingą pareiškimą apie užminuotą viešbutį baudą pristatė priekaboje, kurioje buvo vien tik centai, E. Skersis nusprendė, kad pinigus Asociacijai „Lietuvos krepšinis“ reikia sumokėti panašiu būdu – nešant kibirą.
Visgi Kaune esančioje organizacijos būstinėje jam teko nusivilti – grynųjų pinigų jam atiduoti nepavyko.
„Niekuo padėti negaliu“, – tokio atsakymo sulaukė komandos vadovas. „Mes grynųjų nepriimam, neturim net grynais pinigais operacijų.“
E. Skersiui teko palikti pastatą nieko nepešus.
Primename, kad viešas konfliktas tarp J. Vainausko ir E. Skersio kilo po to, kai buvęs „Lietuvos ryto“ komandos vadovas teigė, jog „Juventus“ iškritimą iš FIBA Čempionų lygos atrankos lėmė vėlyva sudėties komplektacija, apeliuojant į E. Skersio darbą.
Pats E. Skersis prieš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynes rėžė J. Vainauskui atgal:
„Manau, kad jeigu tu eini kalbėti į laidą tiesioginiame ar netiesioginiame eteryje, turėtum kalbėti apie dalykus, kuriuos išmanai.
Manau, kad Jonas Vainauskas tikrai galėtų puikiai kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, apie alkoholio pasiūlą Lietuvoje, apie daugiadienio alkoholizmo įtaką žmogaus psichikos raidai.
Kaip rodo pastarojo dešimtmečio įvykiai, tuose dalykuose Jonas Vainauskas yra gerokai produktyvesnis nei krepšinyje. Tik tiek galiu pasakyti apie jo komentarus.“
Už šiuos žodžius E. Skersį krepšinio federacijos Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) ir nubaudė.
