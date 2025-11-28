Dovanėlė Lietuvai: prieš išvyką į Klaipėdą italai pralaimėjo islandams

Debiutinėse Luca Banchi rungtynėse italai namuose 76:81 (21:21, 13:17, 20:23, 22:20) nusileio Islandijos (1/0) rinktinei.
Nugalėtojus į priekį vedė anksčiau Vilniaus „Ryte“ ir „Šiauliuose“ rungtyniavęs Elvaras Fridrikssonas. Gynėjas pelnė 29 taškus (7/11 dvit., 3/7 trit., 6/6 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus.
Italijos komandoje išsiskyrė Amedeo Tessitori, kuris surinko 10 taškų (4/9 dvit., 0/2 trit., 2/4 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvius perdavimus ir 18 naudingumo balų.
Italija: Davide'as Casarinas 19, Gabriele'as Procida 16, Tommaso Baldasso 13.
Islandija: Elvaras Fridrikssonas 29, Tryggvi Hlinasonas 16, Jonas Gudmundssonas ir Orri Gunnarssonas po 8.
Sekmadienį italai Klaipėdoje mes iššūkį Lietuvos krepšininkams, kurie po neįtikėtino Igno Sargiūno šou 89:88 įveikė Didžiąją Britaniją.