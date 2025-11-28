Į I. Sargiūno fantastišką pasirodymą sureagavo NBA legenda

Po tokio pasirodymo I. Sargiūnas buvo lyginamas būtent su R. Milleriu, kuris 1995-ųjų kovą NBA metraščiuose ilgam įrašė savo vardą, per 9 sekundes pelnęs 8 taškus ir iškovojęs „Indiana Pacers“ komandai pergalę atkrintamosiose.
„Sveikas atvykęs, Ignai“, – taip savo „Instagram“ profilyje parašė NBA legenda, vėliau pasidalinęs ir visu I. Sargiūno benefisu.
Į I. Sargiūno pasirodymą kiek anksčiau sureagavo ir teniso legenda Borisas Beckeris.
Ignas SargiūnasReggie MillerisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
