SportasKrepšinis

Į I. Sargiūno fantastišką pasirodymą sureagavo NBA legenda

2025 m. lapkričio 28 d. 20:58
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą Londone įvyko Lietuvos krepšinio stebuklas – tris tritaškius per mažiau nei 10 sekundžių pataikęs Ignas Sargiūnas išplėšė fantastinę Lietuvos rinktinės pergalę prieš Didžiąją Britaniją. Į tokį lietuvio pasirodymą sureagavo ir NBA legenda Reggie Milleris.
Daugiau nuotraukų (1)
Po tokio pasirodymo I. Sargiūnas buvo lyginamas būtent su R. Milleriu, kuris 1995-ųjų kovą NBA metraščiuose ilgam įrašė savo vardą, per 9 sekundes pelnęs 8 taškus ir iškovojęs „Indiana Pacers“ komandai pergalę atkrintamosiose.
„Sveikas atvykęs, Ignai“, – taip savo „Instagram“ profilyje parašė NBA legenda, vėliau pasidalinęs ir visu I. Sargiūno benefisu.
Į I. Sargiūno pasirodymą kiek anksčiau sureagavo ir teniso legenda Borisas Beckeris.
Ignas SargiūnasReggie MillerisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.