I. Sargiūną pavadino net „Dievu“ – lietuvio istorinis spektaklis sukėlė audrą užsienyje

2025 m. lapkričio 28 d. 08:51
Lrytas.lt
Tai, ką ketvirtadienio vakarą sukūrė Ignas Sargiūnas galbūt net visam laikui bus įrašyta į Lietuvos krepšinio istoriją. Jau beviltiškoje padėtyje atsidūrusi nacionalinė rinktinė išplėšė dramatišką pergalę, o gynėjo šou mačo pabaigoje šokiravo net viską mačiusius.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Londone vykusiose atrankos į 2026-ųjų pasaulio krepšinio čempionato rungtynėse dramatiškai palaužė britus 89:88.
Britų sirgaliai jau ėmė sveikinti vieni kitus su pergale, bet I.Sargiūnas vos per 10 sekundžių įmetė net tris tritaškius iš elės, o paskutinysis jų su sirena išplėšė pergalę.
Po įspūdingo lietuvio šou socialinėje erdvėje kilo tikra banga.
„Įspūdingiausi matyti sugrįžimai: 1995-ieji Reggie Milleris, 2004-ieji Tracy McGrady, 2025-ieji Ignas Sargiūnas“, – ketvirtadienio naktį buvo rašoma oficialiame FIBA pranešime.
Būtent R.Millerio ir T.McGrady šou ankstesniais dešimtmečiais tiesiog nugulė į NBA istoriją.
R.Milleris buvo pelnęs 8 taškus iš eilės per 9 sekundes ir nokautavo „New York Knicks“, o T.McGrady buvo įmetęs 13 taškų per 33 sekundes ir išplėšė pergalę prieš „San Antonio Spurs“.
„Pamatėme lietuviškąją Tracy McGrady versiją“, – skelbė „Barstool Sports“ kanalas socialiniame tinkle „X“. Jį seka beveik 7 mln. žmonių.
Lietuvio šou liko priblokšti ir ispanai.
„Tai yra labiausiai neįtikėtinas dalykas, kurį šią savaitę pamatysite sporte“, – įspūdžiais dalinosi Ispanijos naujienų portalas MARCA.
Garsus komentatorius Joshas Bettas taip pat neslėpė emocijų.
„I.Sargiūnas nėra žmogus! Jis krepšinio Dievas, kuris žaidžia Vilniaus „Ryte“, – buvo rašoma jo žinutėje.
