Krepšinio stebuklą sukūręs I. Sargiūnas pats liko šoke: „Sunku net kalbėti“

Net 18 taškų deficitą panaikinę lietuviai jau buvo pasiviję varžovus, bet paskutinėmis mačo minutėmis britai vėl nutolo, o jų sirgaliai jau ėmė traukti pergalingas dainas.
Vis dėlto Lietuvos krepšininkai neketino pasiduoti, o lyderio vaidmens ėmėsi gynėjas Ignas Sargiūnas.
Vilniaus „Ryto“ krepšininkas vos per 9 sekundes pataikė net tris tolimus metimus, o paskutinysis su sirena išplėšė Lietuvos rinktinei pergalę.
Po rungtynių krepšininkas pats sunkiai rinko žodžius.
„Laimėjome, šiaip ne taip laimėjome. Nežinau, neįtikėtina, pavyko. Nepasidavėme... Žinoma, tai sėkmė, neturime iki to prieiti. Smagu, kad laimėjome, sunku net kalbėti. Įspūdingai išėjo, išsigelbėjome“, – Londone dirbusiam LRT žurnalistui Matui Bagamolovui kalbėjo Ignas Sargiūnas.
Krepšininkas per 26 minutes įmetė 27 taškus (7/12 dvit., 4/8 trit., 1/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 24 naudingumo balus.
Artimiausią atrankos į pasaulio 2026-ųjų krepšinio čempionatą Lietuvos rinktinė žais sekmadienį namuose prieš Italiją.
