SportasKrepšinis

Paaiškėjo, kas „Lietkabelyje“ pakeis traumuotą V. Lipkevičių – sugrįžta užsienyje žaidęs lietuvis

2025 m. lapkričio 28 d. 10:08
2025–26 m. sezone kovas tęsiantis Panevėžio „Lietkabelis“ sulaukė papildymo – į komandą atvyksta Justas Furmanavičius.
Su 31-erių puolėju pasirašyta sutartis iki sezono pabaigos, jis rotacijoje pakeis dėl peties traumos 5–6 mėnesiams iš rikiuotės iškritusį Vytenį Lipkevičių.
Šį sezoną Furmanavičius pradėjo Lenkijos lygos Vloclaveko „Anwil“, o praėjusiame rungtyniavo Serbijoje, Čačako „Borac“ ekipoje.
Su pastarąja lietuvis varžėsi Adrijos lygoje, kur per 22-ejas sužaistas rungtynes fiksavo 11,8 taško ir 3,3 atkovoto kamuolio vidurkius.
2023–24 m. sezone 1,97 m ūgio krepšininkas dominavo Lietuvoje – atstovaudamas Gargždų ir Jonavos klubams vidutiniškai rinko po 15,6 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 17,7 naudingumo balo.
Anksčiau Furmanavičius yra atstovavęs Pasvalio „Pieno žvaigždžių“, Alytaus „Dzūkijos“, Šiaulių „Šiaulių“ ir Kastorijos „Kastoria“ (Graikijos antroji lyga) klubams. Prieš tai puolėjas dvejus metus praleido Misisipės universiteto komandoje NCAA.
Panevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

