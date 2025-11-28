Paaiškėjo „Kibirkšties“ varžovės Europos taurės atkrintamosiose

Pasibaigus taurės grupių etapui, dvi pirmąsias vietas visose grupėse užėmusios komandos, keturios geriausios grupėse trečiąsias vietas užėmusios ekipos buvo suskirstytos į bendrą reitingą pagal pergalių ir pralaimėjimų skaičių bei įmestų ir praleistų taškų santykį. Pirmąsias reitingo vietas užėmė keturi pasirodymą moterų Eurolygoje jau užbaigę klubai.
Geriausią reitingą tarp antrą vietą užėmusių komandų turinti „Kibirkštis-TOKS“ atsidūrė pačiame klasifikacijos viduryje, 17 vietoje, tuo tarpu jų būsimos varžovės, laimėjusios A grupę, įsikūrė laipteliu aukščiau.
Grupių etape Italijos klubas iškovojo 4 pergales bei patyrė 2 nesėkmes. Identišką rezultatą įsirašė ir Brno „Zabiny“ (Čekija) bei Bren l‘Alės „Castors Braine“ (Belgija), tačiau šių trijų komandų tarpusavio rungtynių balansas lėmė, kad grupės lydere tapo Kampobaso ekipa.
Italijos čempionate „Magnolia Basket“ (5-2) šiuo metu užima trečią vietą, į priekį praleidusi abi praėjusio sezono finalininkes Skijaus „Famila Beretta“ ir Venecijos „Umana Reyer“.
Komandą į priekį veda trečią vietą praėjusiame Europos čempionate užėmusios Italijos nacionalinės rinktinės vidurio puolėja Sara Madera, WNBA patirties turinti amerikietė puolėja Reshandra Gray, gynėja iš Lenkijos Anna Makurat bei latvė Laura Meldere.
Šios poros laimėtoja aštunfinalyje susitiks su pirmą reitingą turinčios Mersino „Cimsa CBK“ (Turkija) ir paskutine skirstytos Bucharešto „CS Rapid“ (Rumunija) serijos nugalėtoja.
Pirmosios šešioliktfinalio serijos rungtynės bus žaidžiamos gruodžio 10 d. Vilniuje, atsakomoji dvikova vyks už savaitės, gruodžio 17 d., Apeninų papėdėje centrinėje Italijoje.