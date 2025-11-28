Pergalę lietuviams į rankas atidavę britai negalėjo tuo patikėti: „Skausmas“

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai panaikino 18 taškų deficitą, o pačioje mačo pabaigoje po trijų iš eilės taiklių Igno Sargiūno tolimų metimų įveikė varžovus 89:88.
Po paleistos istorinės galimybės britai neslėpė nusivylimo.
„Sveikinu Lietuvos rinktinę su pergale, kurią ji iškovojo per paskutines 45–40 sekundžių. Skauda dėl komandos, bet labai didžiuojuosi ja, dar labiau būčiau norėjęs didžiuotis mūsų istorine pergale.
Skausmas yra vienintelis žodis, kuris gali nusakyti situaciją. Man skauda dėl mačo pabaigos, tikiu, kad tai buvo rungtynės, kurias laimėtume 99 kartus iš 100. Buvome tikrai nusipelnę pergalės, bet švieslentė rodo Lietuvos pergalė, tad sveikinimai jai.
Tuo metu aš jaučiu bendrą skausmo ir pasididžiavimo jausmą“, – kalbėjo Didžiosios Britanijos treneris Marcas Steutelis.
Jam antrino ir praėjusiame sezone Klaipėdos „Neptūne“ žaidęs Mylesas Hessonas, kuris į lietuvių krepšį buvo įmetęs 18 taškų.
„Galėjome kelis kartus „uždaryti“ rungtynes, kurios nebūtų nuėjusios iki paskutinio metimo, bet mes to nepadarėme. Turime žiūrėti į artėjančias rungtynes, ištaisyti klaidas ir laimėti prieš Islandiją“, – samprotavo puolėjas.
Plačiau apie Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rungtynes galite skaityti paspaudę čia.