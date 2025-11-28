Prieš sukurdamas šou I. Sargiūnas išgirdo R. Kurtinaičio pastabą: atskleidė, ką pasakė treneris

Jo treniruojama nacionalinė rinktinė ketvirtadienį sukūrė krepšinio stebuklą. Jau atrodė, kad Lietuvos krepšininkai Londone patirs pralaimėjimą Didžiosios Britanijos ekipai, bet tada įvyko tikras krepšinio stebuklas.
Lietuviai vos per 10 sekundžių panaikino septynių taškų deficitą ir lemiamu metimu išplėšė pergalę tiesiai iš britų rankų.
Mačo herojumi tapo tris tolimus metimus per tas lemiamas 10 sekundžių pataikęs I.Sargiūnas.
„Atrodo, kad tos situacijos yra beviltiškos, bet jei tu kovoji iki galo, tokių pabaigų nebūna. Jeigu stengiesi – pergalė kažkokiu būdu ateina. Pabaigą kažkaip išspaudėme“, – Londone dirbusiam „Basketnews“ žurnalistui Erikui Petrikui samprotavo rinktinę treniruojantis R.Kurtinaitis.
Jo auklėtiniai ketvirtadienio mače net du kartus sugebėjo išlipti iš duobės.
Pirmą kartą lietuviai į akistatą sugrįžo panaikinę trečiajame kėlinyje turėtą net 18 taškų deficitą, o vėliau laukė ketviritojo kėlinio pabaigos I.Sargiūno stebuklas.
Pasibaigus rungtynėms treneris pridūrė, kad akistatos metu jis turėjo pastabą vėliau herojumi tapusiam krepšininkui.
„Turiu vieną mažą priekaištą I.Sargiūnui. Kai ankstesnėje atakoje britai išsimetė kamuolį iš už šoninės linijos, tada jie kamuolį priėmė prie vidurio aikštės.
Pasakiau, kad mums taip netinka ir I.Sargiūnas negali būti varžovui iš paskos. Jis per trumpą laiką išsiklausė, ką noriu pasakyti. Mačo pabaiga mums pavyko – neleidome išsimesti metimo ir perėmėme kamuolį“, – teigė strategas.
Krepšinio specialistas taip pat dar kartą įgėlė į rinktinę nevažiavusiems krepšininkams.
„Mums trūksta tokių krepšininkų, kurie taip atsižvelgtų į komandą, kaip į ją žvelgia sirgaliai. Garbė ir šlovė jiems, didelis ačiū, kad jie (sirgaliai) mus taip palaikė“, – apie gausiai Londone susirinkusius lietuvių sirgalius kalbėjo R.Kurtinaitis.
