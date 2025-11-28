SportasKrepšinis

Su liga kovojantis A. Polonara pasirodė viešumoje – buvęs žalgirietis palaikė Italijos rinktinę

2025 m. lapkričio 28 d. 07:41
Lrytas.lt
Prieš keletą metų Kauno „Žalgiriui“ atstovavęs Achille Polonara pastaruoju metu susiduria su itin daug sveikatos sunkumų. Kai atrodė, kad problemos jau praeityje, puolėjas netikėtai turėjo praleisti net 10 dienų komos būsenoje.
33-ejų italas kovoja su kraujo vėžiu – leukemija. Rugsėjį krepšininkas paskelbė, kad buvo rastas donoras ir bus atlikta kaulų čiulpų persodinimo operacija.
Kaip anksčiau pranešė „La Lene“, A. Polonaros sveikatos būklė komplikavosi ir žaidėjas net 10 dienų dėl to turėjo praleisti komoje.
Iš komos pakilęs buvęs žalgirietis ketvirtadienį pasirodė viešumoje – jis palaikė savo šalies rinktinę atrankoje į 2026-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą.
Italijos krepšinio federacija dar prieš šį atrankos langą nusprendė išreikšti palaikymą su vėžiu kovojančiam krepšininkui – įtraukė jį į išplėstinį komandos sąrašą ir net paskelbė kapitonu.
Vis dėlto italams pergalės iškovoti nepavyko – jie pirmose atrankos rungtynėse 76:81 nusileido Islandijai.
Primename, kad tai jau antroji vėžio diagnozė 2023-iaisiais „Žalgiryje“ žaidusiam krepšininkui. Prieš tai jis įveikė sėklidžių vėžį.
Italijos krepšinio rinktinė sekmadienį Klaipėdoje kausis su Lietuvos krepšininkais.
