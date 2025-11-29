G. Žibėnas I. Sargiūno stebukle atkreipė dėmesį ir į kito auklėtinio indėlį

Lietuvos krepšinio rinktinė atrankoje į pasaulio krepšinio čempionatą 89:88 išvykoje įveikė Didžiosios Britanijos komandą, o tai padarė beprotiško I.Sargiūno pasirodymo dėka.
Likus žaisti 15 sek. lietuviai atsilikinėjo 80:87, tačiau I.Sargiūnas per paskutines 10 sek. smeigė 3 tolimus, įskaitant paskutinį su sirena ir taip padovanojo istorinę pergalę.
Vilniaus „Ryto“ klubas, kuriame žaidžia I.Sargiūnas, pasidalino Giedriaus Žibėno mintimis apie auklėtinio pasirodymą.
„Tai yra Jis! Kai kas vis dar prisimena Reggie [Millerį], kai kas vis dar prisimena Tracy [McGrady], dabar žmonės atsimins Iggy. Jam dabar svarbiausia išlikti ant žemės, arba kaip mes mėgstame sakyti: „Niekada ne per aukštai, niekada ne per žemai“!
Tačiau nepamirškite, jog prieš didįjį metimą padarė didelė gynybinio darbo dalį. Kaip mes mėgstame sakyti: „Dideli dalykai nutinka po didelių gynybų“, – aukėltiniais žavėjosi G.Žibėnas.
Likus 3,5 sek. britai savo aikštės pusėje išsimetinėjo kamuolį iš užribio ir būtent G.Masiulis trukdė sėkmingai atlikti perdavimą komandos draugui, ko sekoje I.Sargiūnas perėmė kamuolį ir pataikė lemiamą pergalingą metimą.
