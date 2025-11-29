SportasKrepšinis

I. Sargiūno charakteriu susižavėjęs K. Lavrinovičius neteisia prie rinktinės neprisijungiančių krepšininkų

2025 m. lapkričio 29 d. 09:25
Ignas Sargiūnas ketvirtadienį įsirašė savo pavardę ne tik į Lietuvos, bet ir į krepšinio istoriją, sukurdamas vieną įspūdingiausių momentų trimis tritaškiais per 10 sekundžių išplėšdamas pergalę.
