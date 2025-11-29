SportasKrepšinis

Iš toli pro šalį mėtęs M. Buzelis krito Šarlotėje

2025 m. lapkričio 29 d. 09:08
Lrytas.lt
Matas Buzelis pataikė visus mestus dvitaškius, bet prametė visus tolimus metimus ir su „Chicago Bulls“ (9/9) ekipa išvykoje 116:123 (29:32, 33:35, 32:26, 22:30) nusileido „Charlotte Hornets“ (5/14) komandai.
Daugiau nuotraukų (1)
M.Buzelis surinko 8 taškus (3/3 dvit., 0/5 trit., 2/4 baud.), 2 atkovotus ir 1 perimtą kamuolį ir 3 rezultatyvius perdavimus.
Nepaisant to, jog „Bulls“ rungtynes pralaimėjo, lietuviui būnant aikštelėje Čikagos klubas pelnė net 14 taškų nei praleido.
Joshas Giddey svečiams pridėjo 25 taškus (5/9 dvit., 3/7 trit., 6/7 baud.), 11 atkovotų kamuolių bei 9 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojų gretose Brandonas Milleris pelnė 27 taškus (5/8 dvit., 5/11 trit., 2/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir blokavo 3 metimus.
„Hornets“: Brandonas Milleris 27, Milesas Bridgesas 22, Collinas Sextonas 21.
„Bulls“: Joshas Giddey ir Coby White'as po 25, Tre Jonesas 16.
Matas BuzelisChicago BullsCharlotte Hornets
Rodyti daugiau žymių

