Kovai prieš Lietuvą prie Italijos rinktinės jungiasi Eurolygos krepšininkas

2025 m. lapkričio 29 d. 11:50
Nesėkmingai atranką į Europos krepšinio čempionatą pradėjusi Italijos rinktinė stiprinasi Nico Mannionu.
Italai sekmadienį Klaipėdoje 18.30 val. mes iššūkį Lietuvos rinktinei.
Milano „Olimpia“ gynėjas šį sezoną Eurolygoje fiksuoja 4,5 taško, 2 rezultatyvių perdavimų ir 2,9 naudingumo balo statistiką.
Italai atranką pradėjo 76:81 namuose nusileisdami Islandijos rinktinei, o lietuviai 89:88 palaužė Didžiosios Britanijos komandą.
 
Komandos varžosi atrankos D grupėje. 3 geriausios rinktinės pateks į kitą etapą, kur rungsis su 3 C grupės (Turkija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija) komandomis. Iš naujai sudarytos grupės į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausiai pasirodžiusios rinktinės.
