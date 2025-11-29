Oficialu: Ž. Obradovičius paliko „Partizan“ vyr. trenerio pareigas

Lapkričio 26 dieną Ž.Obradovičius pranešė, jog ketina palikti trenerio pareigas, tačiau jau kitą dieną prasidėjo sukilimas prieš tokį trenerio manevrą.
Visišką pasitikėjimą treneriu išreiškusi klubo vadovybė nepriėmė tokio Ž.Obradovičiaus prašymo, o minia sirgalių pasitiko trenerį oro uoste, prašydama jo nepalikti komandos.
Visgi po susitikimo su komandos vadovybe serbas dar kartą patikino, jog palieka vyr. trenerio pareigas.
Ž.Obradovičius teigė nematantis savęs dirbančio su šia komanda.
„Partizan“ Eurolygoje per 13 rungtynių iškovojo vos 4 pergales ir užima 18-ąją vietą.
Belgrado ekipą Ž.Obradovičius treniravo nuo 2021 metų. Per savo karjerą Ž.Obradovičius Eurolygą laimėjo net 9 sykius.