Oficialu: Ž. Obradovičius paliko „Partizan“ vyr. trenerio pareigas

Eurolyga 2025
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Rungtynių statistika
2025-12-04
19:15
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-12-04
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-12-04
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-12-04
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-12-04
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-12-04
21:45
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-12-05
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-12-05
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
„Valencia“
2025-12-05
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-12-05
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

Oficialu: Ž. Obradovičius paliko „Partizan“ vyr. trenerio pareigas

2025 m. lapkričio 29 d. 18:52
Lrytas.lt
Legendinis Serbijos treneris nesileido įtikinamas ir paliko Belgrado „Partizan“ komandos vyriausiojo trenerio postą.
Daugiau nuotraukų (13)
Lapkričio 26 dieną Ž.Obradovičius pranešė, jog ketina palikti trenerio pareigas, tačiau jau kitą dieną prasidėjo sukilimas prieš tokį trenerio manevrą.
Visišką pasitikėjimą treneriu išreiškusi klubo vadovybė nepriėmė tokio Ž.Obradovičiaus prašymo, o minia sirgalių pasitiko trenerį oro uoste, prašydama jo nepalikti komandos.
Visgi po susitikimo su komandos vadovybe serbas dar kartą patikino, jog palieka vyr. trenerio pareigas.
Ž.Obradovičius teigė nematantis savęs dirbančio su šia komanda.
„Partizan“ Eurolygoje per 13 rungtynių iškovojo vos 4 pergales ir užima 18-ąją vietą.
Belgrado ekipą Ž.Obradovičius treniravo nuo 2021 metų. Per savo karjerą Ž.Obradovičius Eurolygą laimėjo net 9 sykius.
Željko ObradovičiusBelgrado PartizanEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.