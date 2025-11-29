PČ atranka: įspūdingas „Ryto“ gynėjo debiutas, estų didvyris K. Kullamae ir netikrų autsaiderių pergalės

Du Lietuvos klubams atstovaujantys krepšininkai – Kristianas Kullamäe iš Panevėžio „Lietkabelio“ ir Rihardas Lomažas iš Klaipėdos „Neptūno“ – penktadienį rezultatyviai žaidė per pasaulio pirmenybių atrankos turnyro rungtynes. Tačiau po paskutinės sirenos džiaugėsi tik K.Kullamäe, kurio paskutinis metimas į slovėnų krepšį nulėmė Estijos rinktinės pergalę. Tuo tarpu latvio R.Lomažo taškus beverčiais pavertė Nyderlandų krepšininkai.
Lenkijos rinktinėje debiutavo šios šalies pasą gavęs Vilniaus „Ryto“ amerikietis Jerrickas Hardingas. Jis prisistatė pelnydamas 32 taškus per sunkiai laimėtas rungtynes su Austrijos komanda.
Gelbėtojas
Panevėžio „Lietkabelio“ gynėjas Kristianas Kullamae tapo Estijos rinktinės gelbėtoju. Jis likus 4 sekundėms iki pratęsimo pabaigos pataikė tritaškį, kuriuo nulėmė estų pergalę 94:93 prieš Slovėnijos komandą.
Estijos krepšininkai penktadienį Slovėnijos mieste Koperyje beveik pakartojo lietuvių žygdarbį. Likus žaisti 18 sekundžių estai atsiliko 89:93. Per kitą ataką K.Kullamae nepataikius iš toli, kamuolį po varžovų krepšiu atkovojęs Henri Drellas sumažino atsilikimą dviem taškais, o paskui slovėnai labai neatidžiai išmetė kamuolį iš užribio ir jis vėl pateko į Estijos krepšininkų rankas.
Varžovų klaidą išprovokavęs Martinas Paasoja akimirksniu suvokė, ką privalo daryti, ir K.Kullamae lemiamą metimą atliko iš visai neblogos padėties.
Iš viso K.Kullamae pelnė 24 taškus, Badalonos „Joventut“ puolėjas H.Drellas įmetė 29 taškus. Estijos rinktinėje taip pat žaidė „Jonavos“ vidurio puolėjas Mihkelis Kirvesas. Jis pelnė 6 taškus.
Siužetas
Tiesa, du Estijos rinktinės lyderiai turėtų prisiimti atsakomybę už tai, kad jų komanda nelaimėjo prarasčiau ir turėjo išgyventi net du paskutinių sekundžių trilerius. Per pagrindinį laiką estai žaidė greičiau, tiksliau, o svarbiausia – sumaniau ir ilgai pirmavo. Tačiau ketvirtojo kėlinio viduryje K.Kullamae ir, ypač, H.Drellas pradėjo piktnaudžiauti individualiais veiksmais ir labiausiai dėl šios priežasties Slovėnijos komanda pavijo svečius ir netgi turėjo puikią galimybę laimėti.
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje slovėnai pirmavo dviem taškais 79:77, o paskutinei estų atakai liko 3,6 sekundės. Tačiau Estijos rinktinės treneris Heiko Rannula nubraižė kone idealų derinį, kurį krepšininkai tiksliai atliko ir po krepšiu visiškai laisvas atsidūręs H.Drellas lengvai pelnė du taškus ir išlygino rezultatą.
Per pratęsimą klaidų vėl buvo daugiau negu racionalių sprendimų, o likus žaisti 22 sekundes košės vėl privirė K.Kullamae. Estijos rinktinei, kuri tuo metu atsiliko 88:89, išmetant kamuolį iš užribio jis nustūmė varžovą ir dėl to buvo nubaustas pražanga.
Sukrėtimas
Penktadienį vakare į Rygos areną atėję devyni tūkstančiai latvių sirgalių negalėjo patikėti savo akimis – didžiąją pirmojo kėlinio dalį kamuolys krito tik į vieną krepšį ir šeimininkai atsiliko nuo ryžtingai nusiteikusios Nyderlandų rinktinės 4:22.
Net po tokio klaikaus starto, laiko buvo į valias. Latvijos rinktinė antrajame kėlinyje buvo sumažinusi atsilikimą iki vienženklio, bet olandų nesutrikdė. Po pertraukos pasikartojo pirmojo kėlinio scenarijus ir trečiajame kėlinyje Nyderlandų rinktinė pirmavo dar didesniu skirtumu 60:37. Nors Latvijos rinktinė bandė kovoti, pavyti varžovų nespėjo – Nyderlandų krepšininkai iš Rygos sensacingai išsivežė pergalę 86:78.
Latvijos rinktinėje, kuriai pirmą kartą vadovavo ispanas treneris Sito Alonso, nežaidė nė vienas iš penkių Eurolygos krepšininkų, o daugiausiai taškų pelnė Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas Rihardas Lomažas (17 taškų).
Tarp nugalėtojų vienas iš rezultatyviausių buvo prieš kelis sezonus Pasvalio „Pieno žvaigždėse“ žaidęs Yannickas Franke (13 taškų).
Gaudynės
Labai panašiai, kaip Nyderlandų rinktinė, laimėjo Vengrijos komanda. Vengrai jau rungtynių pradžioje patiesė ant menčių Suomijos krepšininkus ir antrajame kėlinyje triuškino varžovus 26 taškų skirtumu. Po pertraukos suomiai, kaip ir latviai, bandė vytis, bet bergždžiai – Vengrijos rinktinė nugalėjo 89:82.
Debiutas
Lenkijos rinktinėje penktadienį debiutavo Vilniaus „Ryto“ gynėjas Jerrickas Hardingas. Nors atrodė, kad amerikiečio prisistatymo rungtynėse lenkams neturėtų kilti jokių sunkumų, taip neatsitiko. Į Gdynę atvykę Austrijos krepšininkai rodė tvirtus nagus ir trečiojo kėlinio viduryje aiški favoritė Lenkijos rinktinė pirmavo vos 4 taškais 60:56.
Nors lenkų žaidimas nebuvo darnus iki rungtynių pabaigos ir treneris Igoras Miličičius neslėpė susierzinimo, šeimininkai sugebėjo pasiekti pergalę 90:78.
J.Hardingas pelnė net 32 taškus (9/14 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 8/8 baudų).
Triuškinimas
Burtai lėmė, kad Kroatijos krepšininkai pirmąsias atrankos turnyro rungtynes žaidė su Kipro rinktine, kuriai jautė ypatingą nuoskaudą. Šios komandos neseniai kovojo vienoje Europos pirmenybių atrankos turnyro grupėje, o kroatai dukart sutriuškino Viduržemio jūros salos atstovus. Tačiau Kroatijos rinktinė nepateko į žemyno pirmenybes, nes Kipras jose turėjo garantuotą vietą kaip turnyro šeimininkas.
Penktadienį Kroatijos komanda buvo negailestinga ir sutriuškino Kipro rinktinę 40 taškų skirtumu 100:60. Tai – didžiausiu skirtumu pasibaigusios pirmojo turo rungtynės.
Be didelio vargo laimėjo ir Europos čempionė Vokietijos rinktinė, kuri taip pat labai greitai įgijo didelę persvarą ir nugalėjo Izraelio komandą 89:69.
Kroatijos rinktinėje penktadienį rezultatyviausiai žaidė Madrido „Real“ puolėjas Mario Hezonja, pelnęs 25 taškus. Vokietijai ir Izraeliui taip pat atstovavo po kelis Eurolygos krepšininkus.
Prancūzijos rinktinės treneris Fredericas Fauthoux krepšininkus, kurie žaidžia Eurolygoje, šį kartą paliko ramybėje. Eksperimentinė prancūzų sudėtis žaidė nelabai darniai, bet pamažu perėmė iniciatyvą ir nugalėjo Belgijos komandą 79:63.
Pagalba
Čekijos rinktinei penktadienį padėjo prieš kelias savaites dėl asmeninių priežasčių Klaipėdos „Neptūną“ palikęs čekų kilmės kanadietis Jamesas Karnikas. Vidurio puolėjas per rungtynes su Švedijos komanda pelnė 11 taškų, o čekai pasiekė pergalę 97:80.
Nors galutinis skirtumas buvo gana didelis, Čekijos komandai teko paplušėti. Po dviejų kėlinių čekai pirmavo tik vienu tašku, o lemiamą persvarą susikrovė trečiajame kėlinyje.
Čekijos komandą į priekį vedė „Barcelona“ gynėjas Tomašas Satoransky (16 taškų), o trenerio pareigose debiutavo buvęs ilgametis rinktinės žaidėjas Lubošas Bartonis.
„Autsaideriai“
Pasaulio pirmenybių atrankos pagrindinėje dalyje žaidžia 32 komandos. 24 iš jų prieš tris mėnesius žaidė Europos pirmenybėse, o kitos aštuonios rinktinės kelialapius į pagrindinę atrankos dalį iškovojo parengtiniame atrankos etape.
Aštuonios sunkesniuoju keliu atėjusios komandos formaliai galėtų būti laikomos autsaideriais, tačiau pirmajame ture net keturios iš jų įveikė Europos pirmenybėse dalyvavusias rinktines.
Suprantama, kroatų pergalė prieš kipriečius buvo lengvai nuspėjama. Toli gražu ne tokias nuspėjamas pergales pasiekė Ukraina (prieš Sakartvelą), Nyderlandai (prieš Latviją) ir Vengrija (prieš Suomiją).
Taškai
Po pirmojo atrankos turnyro turo į rezultatyviausių krepšininkų dešimtuką patenka net penki žaidėjai, kurie arba šį sezoną rungtyniauja, arba anksčiau rungtyniavo Lietuvos lygoje.
Rezultatyviausias pirmojo turo krepšininkas buvo „Ryto“ „lenkas“ Jerrickas Hardingas, pelnęs 32 taškus. 31 tašką pelnė buvęs „Lietkabelio“ ukrainietis Oleksandras Kovliaras, 29 taškus – buvęs „Šiaulių“ ir „Ryto“ islandas Elvaras Fridrikssonas, 27 taškus – lietuvis Ignas Sargiūnas, 24 taškus – „Lietkabelio“ estas Kristianas Kullamäe.
1 turas
E grupė
Kroatija – Kipras 100:60. Hezonja 25, Brankovičius 17, Badžimas 11, Prkačinas 10 / Tigkas 14, Stylianou 9. Osijekas. 2000 žiūrovų.
Vokietija – Izraelis 89:69. O.Da Silva 19, Krameris 13, Obiese 11 / Sorkinas 18, Carringtonas 17, Timoras 11. Ulmas. 6049 žiūrovai.
F grupė
Latvija – Nyderlandai 78:86. Lomažas 17, Kilpas 15, Leimanis 13, Mejeris 10 / Kuta 17, Van der Vuurstas 16, N‘Guessanas 15, Kloofas 13, Franke 13. Ryga. 9068 žiūrovai.
Lenkija – Austrija 90:78. Hardingas 32, Ponitka 17, Sokolowski 16 / Landesbergas 20, Ersekas 19, Vujoševičius 14. Gdynė.
G grupė
Vengrija – Suomija 89:82. Perlas 25, Reuversas 16, Somogyi 11, Benke 10 / Salinas 16, Jantunenas 13, Maxhuni 13, Valtonenas 11. Sombathejus. 2700 žiūrovų.
Prancūzija – Belgija 79:63. Sene 15, Gaudoux 13, Bouteille‘is 10, Lang‘as 10 / Obasohanas 14, Van den Eynde 10. Ruanas.
H grupė
Slovėnija – Estija 93:94 (po pratęsimo). Hrovatas 23, Cerkvenikas 15, Samaras 15, Glasas 12 / Drellas 29, Kullamäe 24, Konontšukas 13, Treieris 11. Koperis. 1570 žiūrovų.
Čekija – Švedija 97:80. Satoransky 16, Sehnalas 15, Peterka 15, Balintas 13, Karnikas 11, Kyzlinkas 10 / Borgas 18, Hakansonas 15, Lundqvistas 15, Anderssonas 14, Markussonas 10. Praha. 1961 žiūrovas.
Jerrickas HardingasEstijos vyrų krepšinio rinktinėLenkijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių