Riaušes sukėlę „Partizan“ sirgaliai „ant kilimėlio“ išsikvietė komandos kapitoną

Eurolyga 2025
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Rungtynių statistika
2025-12-04
19:15
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-12-04
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-12-04
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-12-04
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-12-04
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-12-04
21:45
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-12-05
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-12-05
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Valencia“
„Valencia“
2025-12-05
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-12-05
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

Riaušes sukėlę „Partizan“ sirgaliai „ant kilimėlio“ išsikvietė komandos kapitoną

2025 m. lapkričio 29 d. 21:57
Lrytas.lt
Željko Obradovičiui oficialiai atsisakius likti Belgrado „Partizan“ komandos vyriausiojo trenerio poste sirgaliai surengė riaušes prie klubo treniruočių salės.
Daugiau nuotraukų (1)
Serbijos žiniasklaida praneša, kad sirgaliai susirinko prie treniruočių salės, kur planavo išreikšti palaikymą Ž.Obradovičiui, tačiau belaukiant stratego pasirodė naujiena, jog serbas nebeliks komandoje.
Įpykę sirgaliai pradėjo veržtis pro policiją į areną ir išdaužė treniruočių salės langą.
„Partizan“ atšaukė treniruotę, o sirgaliai pradėjo reikalauti susitikimo su komandos kapitonu Vanja Marinkovičiumi.
Serbas išklausė sirgalių prašymus kartu su Aleksejumi Pokuševskiu, Arijanu Lakičiumi bei trenerio asistentu Predragu Zimoničiumi.
Pareiškęs, jog šiuo metu vyksta katastrofa, krepšininkas teigė viską darantis ką galintis dėl klubo ir bandantis išaiškinti legionieriams dabartinę situaciją.
riaušėsBelgrado PartizanŽeljko Obradovičius
Rodyti daugiau žymių

