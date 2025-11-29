Riaušes sukėlę „Partizan“ sirgaliai „ant kilimėlio“ išsikvietė komandos kapitoną

Serbijos žiniasklaida praneša, kad sirgaliai susirinko prie treniruočių salės, kur planavo išreikšti palaikymą Ž.Obradovičiui, tačiau belaukiant stratego pasirodė naujiena, jog serbas nebeliks komandoje.
Įpykę sirgaliai pradėjo veržtis pro policiją į areną ir išdaužė treniruočių salės langą.
„Partizan“ atšaukė treniruotę, o sirgaliai pradėjo reikalauti susitikimo su komandos kapitonu Vanja Marinkovičiumi.
Serbas išklausė sirgalių prašymus kartu su Aleksejumi Pokuševskiu, Arijanu Lakičiumi bei trenerio asistentu Predragu Zimoničiumi.
Pareiškęs, jog šiuo metu vyksta katastrofa, krepšininkas teigė viską darantis ką galintis dėl klubo ir bandantis išaiškinti legionieriams dabartinę situaciją.
riaušėsBelgrado PartizanŽeljko Obradovičius
