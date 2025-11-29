Sugriebtų kamuolių rekordą šį sezoną gerinęs J. Valančiūnas liko be pergalės

Lietuvio atstovaujama ekipa išvykoje 136:139 (33:41, 41:18, 30:44, 32:36) pripažino „San Antonio Spurs“ pranašumą (13/5).
J.Valančiūnas per 11 minučių pelnė 4 taškus (2/3 dvit.), sugriebė 8 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Iki šių rungtynių lietuvis daugiausiai buvo sugriebęs 7 kamuolius.
Nugalėtojus į priekį vedė Devinas Vassellas, kuris pelnė 35 taškus (5/8 dvit., 7/9 trit., 4/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Svečių neišgelbėjo puikiai pasirodęs Jamalas Murray‘us. Kanadietis liko su 37 taškais (8/12 dvit., 5/8 trit.i, 6/7 baud.), 4 atkovotais kamuoliais ir 7 rezultatyviais perdavimais.
„Nuggets“: Jamalas Murray 37, Cameronas Johnsonas 28, Nikola Jokičius 21.
„Spurs“: Devinas Vassellas 35, Julianas Champagnie 25, De'Aaronas Foxas 15.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsSan Antonio Spurs
Rodyti daugiau žymių