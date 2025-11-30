Graikijos žiniasklaida praneša apie A. Gudaičio išvykimą iš „Ryto“

SDNA praneša, jog Lietuvos aukštaūgis prisijungs prie Salonikų PAOK komandą.
Buvo žinoma, jog A.Gudaitis turi išėjimo į Eurolygą galimybę, tačiau PAOK klubas žaidžia tik FIBA Europos taurėje.
Salonikų klubą neseniai įsigijo milijardierius Aristotelis Mistakidis, kuris neslepia ambicijų siekti aukštesnių tikslų.
Kiek anksčiau buvo pranešama, jog PAOK domisi ir „Šiaulių“ legionieriumi Camu Reddishu.
FIBA Čempionų lygoje A. Gudaitis fiksuoja 10 taškų, 6,8 atkovoto kamuolio ir 13 naudingumo balų vidurkį.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) aukštaūgis renka po 13 taškų, 7,4 sugriebto kamuolio ir 21,9 naudingumo balo.
PAOK komandoje rungtyniauja lietuvis Tomas Dimša, o ją treniruoja buvęs „Žalgirio“ strategas Jure Zdovcas.
