Itin produktyvus J. Valančiūno laikas padėjo „Nuggets“ pasiekti pergalę

Lietuvio atstovaujamas „Denver Nuggets“ (14/5) klubas išvykoje 130:112 (30:25, 33:35, 33:25, 34:27) įveikė „Phoenix Suns“ (12/9).
JV pelnė 9 taškus (4/6 dvit., 1/1 baud.), sugriebė 3 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Tuo tarpu komandos žvaigždė Nikola Jokičius liko šalia trigubo dublio.
Serbas surinko 26 taškus (5/5 dvit., 2/2 trit., 10/11 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
Finikso ekipos žvaigždė Devinas Bookeris pelnė 24 taškus (5/7 dvit., 0/4 trit., 14/15 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
„Suns“: Dillonas Brooksas 27, Devinas Bookeris 24, Royce'as O'Neale'as 15.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 26, Jamalas Murray’us 24, Timas Hardaway’us 23.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsPhoenix Suns
Rodyti daugiau žymių