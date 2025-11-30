J. Kazlauskas siūlo pradėti protestuoti prieš FIBA ir piktinasi NBA Europos projektu

Šeštadienį įvykusiuose LKL GALA apdovanojimuose J.Kazlauskas krepsinis.net žurnalistei Gabrielei Miknevičiūtei teigė esantis nusiminęs, jog Eurolyga ir FIBA nesugeba rasti sprendimo būdo, dėl ko turime žaisti atrankos rungtynes be ryškiausių šalies žvaigždžių.
Buvęs Lietuvos rinktinės treneris tikino, jog dėl dabartinės situacijos net ir nesėkmės atveju Rimas Kurtinaitis neturėtų prisiimti atsakomybės.
„Tai yra labai blogai. Reikia kažkaip krepšinio bendruomenei susivienyti, pareikšti protestus. Dabar priimta protestuoti, reikia tai išspręsti, nes visiems yra blogai. Ne kartą sakiau: kas būtų, jei geriausi futbolininkai nežaistų už rinktinę?
Ko mes galime reikalauti iš Kurtinaičio, jei jis turi 1–2 treniruotes su naujais žaidėjais? Ir tie žaidėjai iš įvairių klubų, sistemų. Gerai, išsigelbėjome, bet ar taip bus visada? Nematau jokios trenerio atsakomybės“, – kalbėjo J.Kazlauskas.
Krepšinio specialisto nežavi ir NBA bandymas kurti naują lygą Europoje.
„NBA artimiau bendrauja su FIBA, vyksta tai pirksime, tai nepirksime. Ką jūs pirksite? Kokias komandas? Yra sukurta gera, įdomi lyga, ją reikia tobulinti, nereikia skaldyti, reikia ją tik gerinti. Kaip ir LKL tobulėjo, taip ir turime žiūrėti, jog tobulėtų sukurtas Eurolygos projektas. Dabar lygų prikurta, bandoma pinigais nuvilioti vienus nuo kitų – nerimti dalykai“, – sako J.Kazlauskas.
Jonas KazlauskasLietuvos vyrų krepšinio rinktinėFIBA
