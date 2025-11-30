Jaučiasi vis užtikrinčiau: K. Jakučionis surengė nuostabų pasirodymą G lygoje

Vilnietis ant parketo praleido 31 minutę ir pelnė 25 taškus (5/8 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 9, pavogė 4 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Tai buvo rezultatyviausios įžaidėjo sezono rungtynėse. Praėjusiame mače K.Jakučionis pelnė 18 taškų.
Tuo tarpu „South Bay Lakers“ (5–2) su Augustu Marčiulioniu namuose 113:124 (33:32, 27:36, 34:27, 19:29) neprilygo „San Diego Clippers“ (4–2).
Lietuvis per 18 minučių pelnė 6 taškus (3/5 dvit.), sugriebė 2 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.