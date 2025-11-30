L. Banchi nupiešė liūdną rinktinių realybę: „Tu egzistuoji tik savaitę per tris mėnesius“

Luca Banchi pirmasis rinktinių langas baigėsi su sunkia pergale prieš Lietuvą. Nico Manniono metimo dėka italai 82:81 įveikė Rimo Kurtinaičio auklėtinius.
„Pirma pergalė labai sunkioje grupėje iškovota išvykoje prieš stiprią Lietuvos rinktinę. Esu laimingas, kad parodėme teisingą charakterį. Dar kartą įrodėme, kad nepasiduodame. Svarbiausiu metu kontroliavome situaciją. Labai gerai sužaidėme paskutinėje gynyboje ir atakoje, kas mums leido iškovoti pergalę“, – po pergalės teigė L.Banchi.
Nors N.Mannionas ir tapo herojumi, tačiau didelį vaidmenį turėjo ir jo komandos draugas Milano „Olimpia“ komandoje Stefanas Tonutas bei Madrido „Real“ talentas Gabriele Procida.
Trys Eurolygos krepšininkai sumetė 55 taškus iš 82.
L.Banchi atskleidė, kaip įtikina trenerius išleisti žaidėjus į rinktinę.
„Jų buvimas čia susijęs su jo vaidmeniu komandoje. Stefanas Tonutas, Gabriele Procida ir Nico Mannionas žaidžia Eurolygoje, bet nuo pirmų dienų šiame poste palaikau artimą ryšį su jų treneriais, kad žinočiau situaciją.
N.Mannionas nežaidė pastarąsias dvi rungtynes, tai kodėl jam neprisijungus prie rinktinės? Šiems vaikinams patinka žaisti krepšinį ir šiuose keistuose languose tai tampa galimybė ir komandoms.
Kai kurie bijo, kad čia žaidėjai patirs traumas, pavargs ir panašiai. Bet šios uniformos vilkėjimas yra ypatingas ir tikiu, kad tai gali pakelti pasitikėjimą, o žaidėjai į komandas sugrįš pilni energijos. Esu laimingas, kad Ettore Messina ir Sergio Scariolo tai supranta“, – kalbėjo strategas.
Visgi Italijos rinktinės treneris pripažinęs, jog atrankų langų formatas nepadeda nei rinktinės prestižui, nei sirgaliams dėl gero turinio.
„Tu egzistuoji tik savaitę per tris mėnesius, – kalbėjo L.Banchi. – Per tą laiką tave apmėtys šūdais, nes kažkam pralaimėjimai ar panašiai. Tai yra nacionalinių komandų istorija. Rytoj vėl visi pamirš rinktines.“
