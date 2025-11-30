Lemiamoje atakoje – pergalingas metimas per M. Buzelį

Čikagos klubas išvykoje 101:103 (27:26, 27:35, 26:25, 21:17) nusileido „Indiana Pacers“ (4/16) ekipai.
Paskutinė Indianapolio klubo ataka prasidėjo likus žaisti 8 sekundes ir rezultatui esant lygiam 101:101.
Iniciatyvos ėmėsi prieš M.Buzelį rungtyniavęs Pascalis Siakamas. Krepšininkas priėmęs kamuolį ties tritaškiu pabandė veržtis link krepšio, tačiau lietuvis sėkmingai reagavęs į epizodą stūmė varžovą kraštan.
M.Buzeliui į pagalbą dar spėjo atskubėti Tre Jonesas, o P.Siakamui neliko nieko kito, kaip tik paskutinę sekundę mesti vidutinio nuotolio metimo per aukštas M.Buzelio rankas.
Lietuvio nelaimei P.Siakamo metimas buvo tikslus ir „Pacers“ pasiekė ketvirtąją šio sezono pergalę.
M.Buzelis ant parketo praleido 34 minutes, per kurias pelnė 8 taškus (1/4 dvit., 2/5 trit., 0/2 baud.), sugriebė 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 3 metimus.
Lietuvis per savo trumpą karjerą NBA lygoje jau spėjo atlikti 100 blokų.
Rungtynių herojus P.Siakamas pelnė 24 taškus (10/19 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo 9 kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
„Pacers“: Pascalis Siakamas 24, Bennedictas Mathurinas 19, Andrew Nembhardas, Jay Huffas ir Isaiah Jacksonas po 14.
„Bulls“: Joshas Giddey ir Tre Jonesas po 17, Nikola Vučevčius 16.
Matas BuzelisChicago BullsIndiana Pacers
