Žvilgsnis į italus: naujas treneris, turintis tik vieną praėjusiame Europos čempionate žaidusį krepšininką

Naujas treneris, nauji krepšininkai, naujas požiūris, nauji darbo metodai. Italijos vyrų krepšinio rinktinė nuo rudens pradžioje vykusių Europos pirmenybių pasikeitė nuo pamatų ir šią savaitę pasaulio pirmenybių atrankos varžybas pradėjo supereksperimentine sudėtimi.
Ką tik dirbti pradėjęs treneris Luca Banchi į Klaipėdą, kur italai sekmadienį žais atrankos turnyro antrojo turo rungtynes su Lietuvos rinktine, atsivežė vos vieną šių metų Europos pirmenybėse dalyvavusį krepšininką. Tiesa, Italijos komandoje yra keletas patyrusių žaidėjų, bet nemažai „mėlynųjų“, kaip sakė jų treneris, „dar nėra žaidę tokio lygio rungtynių“.
Ketvirtadienį pirmasis L.Banchio blynas naujose pareigose prisvilo. Atrankos turnyro pirmojo turo rungtynėse naujoje Tortonos miesto arenoje beveik penkių tūkstančių sirgalių palaikomi Italijos krepšininkai pralaimėjo Islandijos rinktinei 76:81.
Lietuvos rinktinė sekmadienį į aikštę žengs savo sąskaitoje jau turėdama vieną pergalę. Lietuviai ketvirtadienį išvykoje nugalėjo Didžiosios Britanijos komandą 89:88.
Nuspėjamas sprendimas
Per rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pirmojoje pusėje vykusias Europos pirmenybes Italijos rinktinė užėmė vienuoliktąją vietą. „Mėlynieji“ gerai žaidė grupės varžybose, kuriose laimėjo ketverias iš penkerių rungtynių, bet aštuntfinalyje neapsigynė nuo 42 taškus pelniusio Lukos Dončičiaus ir nusileido NBA žvaigždės vedamai Slovėnijos komandai.
Rezultatas nebuvo labai blogas, bet ir nebuvo pakankamai geras, o daug kitų aplinkybių lėmė, kad atėjo laikas trauktis trejus metus rinktinę treniravusiam Gianmarco Pozzecco.
Italijos krepšinio sąjungai (FIP) pradėjus ieškoti naujo trenerio, kaip vienas iš pagrindinių kandidatų iškart buvo minimas Luca Banchi, iki tol sėkmingai treniravęs Latvijos rinktinę. Vis stiprėję gandai, kad 60-metis iš Toskanos kilęs specialistas taps G.Pozzecco įpėdiniu, pasitvirtino per porą savaičių ir jau rugsėjo pabaigoje net FIP prezidentas Gianni Petrucci artėjantį L.Banchio paskyrimą rinktinės treneriu vadino „vieša paslaptimi“.
Spalio pradžioje krepšinio sąjungos vadovai oficialiai pranešė, kad su L.Banchiu sudarė trejų metų sutartį, kuri baigsis po Los Andželo olimpinių žaidynių.
Liko tik vienas žaidėjas
L.Banchi rinktinių varžybose – ne naujokas. Italas nuo 2021 metų treniravo Latvijos rinktinę, kurios rezultatai didžiuosiuose turnyruose buvo labai panašūs, kaip Italijos komandos. Užpernai per pasaulio pirmenybes ir latviai, ir italai iškrito ketvirtfinalyje, pernai abi komandos patyrė nesėkmes olimpinės atrankos turnyre, šiais metais Europos pirmenybėse abi rinktinės žygį baigė aštuntfinalyje ir galutinėje lentelėje užėmė gretimas vietas.
Nors patirties turi, pradėjęs naują darbą L.Banchi, kaip ir kiti tik šį rudenį treniruoti rinktines pradėję jo kolegos, pateko į nepavydėtiną padėtį. Prieš pasaulio pirmenybių atrankos varžybas komandos galėjo treniruotis tik dvi ar tris dienas, todėl laiko suderinti veiksmus beveik nebuvo.
Italijos rinktinės padėtis šiuo atžvilgiu buvo itin kebli, nes komanda per pusantro mėnesio pasikeitė neatpažįstamai – L.Banchi į trumpą treniruočių stovyklą pakvietė vos vieną Europos pirmenybėse dalyvavusį krepšininką Gabrielę Procidą.
Naujasis Italijos rinktinės lyderis Simone Fontecchio yra nepasiekiamas, nes žaidžia NBA lygoje, kiti pagrindiniai krepšininkai Nicolo Melli, Giampaolo Ricci, Alessandro Pajola, Mouhametas Dioufas, Saliou Niangas, Matteo Spagnolo, natūralizuotas amerikietis Dariusas Thompsonas atstovauja Eurolygos klubams.
Eurolygoje žaidžiantys Bolonijos „Virtus“ ir Milano „Olimpia“ anksčiau, nors ir nenoriai, kartais išleisdavo savo italus į rinktinę. Vis dėlto L.Banchi šįkart nusprendė jų netrukdyti ir pakvietė tik du Eurolygos krepšininkus, kurie komandose beveik nepakyla nuo atsarginių suolo: G.Procidą iš Madrido „Real“ ir Stefano Tonutą iš „Olimpia“.
Prieš antrąsias šio atrankos lango rungtynes prie rinktinės prisidėjo Nico Mannionas, kurio vaidmuo „Olimpia“ komandoje labai sumažėjo, kai traumą išsigydė Lorenzo Brownas.
Keliavo po Italiją
L.Banchi per kelerius praėjusius metus dirbo „Bamberg“, Atėnų AEK, Krasnodaro „Lokomotiv“, „Long Island Nets“, Strasbūro SIG, Stambulo „Anadolu Efes“ klubuose. Italas nė vienoje darbovietėje neužsibuvo ilgai, bet daugiausia klajojo po pasaulį ir į Italijos krepšinį žvelgdavo iš šalies.
Šiuo metu L.Banchi nedirba jokiame klube, todėl gali visą dėmesį ir jėgas skirti rinktinei, o kartu ir labiau įsigilinti į Italijos krepšinio reikalus. Rinktinės treneris visą rudenį keliavo po Italiją ir įvairiuose miestuose stebėjo tiek „Serie A“, tiek Europos turnyrų, tiek Italijos antrosios lygos rungtynes, kuriose žaidė jį dominantys krepšininkai. Kaip prieš mėnesį skelbė Italijos krepšinio federacija, L.Banchi vien spalio mėnesį aplankė vienuolika šalies miestų.
L.Banchio sudarytas kandidatų sąrašas gavosi labai margas. Šios savaitės pradžioje į rinktinę atvyko net devynių Italijos (Milano „Olimpia“, „Brescia“, Kremonos „Vanoli“, Tortonos „Derthona“, Trapanio „Shark“, Venecijos „Reyer“, Sasario „Dinamo“, „Varese“, antrosios lygos Čividalės „Eagles“) ir dviejų užsienio klubų žaidėjai.
„Nesu treniravęs nė vieno iš šių krepšininkų. O tarp jų yra krepšininkų, kurie niekada nežaidė su tokio lygio varžovais, su kuriais žaisime šią savaitę“, – prieš kelias dienas pradėdamas trumpą treniruočių stovyklą laukiančius iššūkius atskleidė L.Banchi.
„Per šešias treniruotes, kurias surengsime šią savaitę iki pirmųjų rungtynių bei tarp pirmųjų ir antrųjų rungtynių, sudėtinga ką nors įdiegti. Jau dabar laukiu vasaros lango, per kurį galėsime skirti daugiau laiko ir pabandysime sukurti žaidimo braižą, dėl kurio Italijos rinktinė bus atpažįstama, – tęsė naujasis Italijos rinktinės treneris. – O per šį langą svarbiausia bus charakteris, nes tik komandos dvasia galės atremti tai, ką mums pateiks varžovai.“
Atvėrė duris jaunimui
Įvairialypiame L.Banchio sąraše yra keletas patyrusių krepšininkų. Pirmiausia – tiek rinktinėje, tiek stipriuose klubuose nemažai žaidę 32-ejų Amedeo Della Valle ir Stefano Tonutas.
Tačiau taip pat yra ir visai žalio jaunimo. Treneris į rinktinę pakvietė 20-metį Francesco Ferrarį, kuris šiais metais buvo išrinktas naudingiausiu Europos vaikinų (iki 20 m.) pirmenybių krepšininku, 19-metį Elisee Assui bei du 18-mečius Luigi Suigo ir Diego Garavaglią.
F.Ferrari nusprendė neskubėti keltis į aukščiausią lygį ir šį sezoną žaidžia antrosios lygos Čividalės „Eagles“ komandoje. Tuo tarpu abu 18-mečiai į krepšinio aukštumas bando kopti per užsienio klubus: D.Garavaglia žaidžia Ulmo „ratiopharm“, 220 centimetrų ūgio L.Suigo – Belgrado „Mega“.
„Mega“ jau seniai garsėja kaip tarptautinė jaunųjų krepšinio talentų kalvė, o pastaraisiais metais tuo pačiu keliu pasuko ir daug jaunų užsieniečių kviečiantis „ratiopharm“.
„Nemedžioju savo vienaragio ir neieškau kažko mistiško. Tačiau net Italijos krepšinyje kartais iškyla žaidėjai, kurių niekas negalėjo įsivaizduoti. Kalbu apie Andrea Bargnanį ar Simonę Fontecchio. Ieškau tokių perlų tarp jaunų žaidėjų, ir pastebiu keletą įdomių, daug pasiekti galinčių krepšininkų, – sprendimą paaiškino L.Banchi. – Bandau suderinti du dalykus. Noriu, kad komanda būtų konkurencinga jau dabar, bet kartu žvelgiu į ateitį. Varžovams bandysime atsakyti jaunų krepšininkų energija bei aistra, bet taip pat ir patyrusių žaidėjų įgūdžiais bei taktikos žiniomis.
Laiko treniruotis turėjome labai mažai, o kai kurie krepšininkai iki šios stovyklos vienas kito net nepažinojo. Esu pasiryžęs padėti komandai tinkamai pasiruošti. Man net pačiam įdomu, kaip krepšininkai atrodys šioje aplinkoje, kuri yra ypatinga – rinktinės aplinka.“
