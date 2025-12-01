„Gaila, kad ne visi jaučia tokį patriotiškumą“: krepšininkai sulaukė futbolo rinktinės kapitono pastabos

Šis atrankos langas daugeliui krepšinio aistruolių įsimins ne tik dėl įspūdingo Igno Sargiūno šou, bet ir dėl žiežirbų, kurias įplieskė Rimas Kurtinainis.
Nacionalinės krepšinio komandos strategas ne kartą viešai reiškė kritiką į rinktinę dėl vienokių ar kitokių priežasčių neatvykstantiems krepšininkams.
Bene daugiausiai specialisto „rimbo“ gavo „Žalgirio“ ekipoje rungtyniaujantis Ąžuolas Tubelis.
Eurolygoje rungtyniaujančių krepšininkų požiūris šio atrankos lango metu tapo diskusijų objektu – vieni gina „Žalgirio“ pozicija, kiti užstoja R.Kurtinaitį, teigdami, kad atstovavimas savo šalies rinktinei turi būti pagrindinis prioritetas.
Sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas šeštadienį feisbuke taip pat sukritikavo Ą.Tubelį, o kaip pavyzdį pateikė Madrido „Real“ krepšininkus.
„Real Madrid“ lapkričio 25 d. Eurolygoje 75:74 nugalėjo „Hapoel“. Šiąnakt (naktį iš penktadienio į šeštadienį), kitame žemyne, Meksikoje Andresas Felizas sužaidė 26 minutes ir padėjo Dominikos Respublikai iškovoti svarbią pergalę.
Vakar (penktadienį) Facundo Campazzo ir Gabrielis Deckas atstovavo Argentinai rungtynėse Kubos sostinėje Havanoje. Tuo metu Mario Hezonja pelnė 25 taškus rungtynėse Kroatija-Kipras.
Bet, žinoma, aš suprantu, kad antradienį sužaidus Eurolygos rungtynes jau sekmadienį palėkti iš Kauno į Klaipėdą sužaisti už Lietuvos rinktinę yra didelis prašymas. Juk reikia pailsėti. Tegul tą kelialapį į Pasaulio Taurę iškovoja kiti, kurie mažiau pavargę, kuriems mažiau skauda kojas. Geriau nuvaryt į UTMA“, – buvo rašoma R.Vyškiausko įraše.
Komentarų sekcijoje taip pat pasisakė ir Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas Justas Lasickas.
„Noriu ir aš pasisakyti šia tema. 5 metus pats nepraleidau nei vienos rinktinės stovyklos, labai daug aukoti tenka dėl to, o ir neapykantos iš aplinkos daug daugiau negu krepšinyje.
Ne kartą treneriai prašė praleisti ar pailsėti kai kuriose rungtynėse, bet juk čia rinktinė. Man tai yra būdas atiduoti kažką atgal savo Tėvynei. Gaila, kad ne visi sportininkai jaučia tokį patriotiškumą“, – po R.Vyšniausko įrašu komentavo futbolininkas.
Artimiausias atrankos į 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionato langas lauks vasarį.
Justas LasickasĄžuolas TubelisRimas Kurtinaitis
