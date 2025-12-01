„Koks smūgis Lietuvoje!“: po skaudaus lietuvių pralaimėjimo – Italijos spaudos triumfas

„Koks smūgis Lietuvoje“
Italijos krepšininkų pergalė prieš Lietuvos rinktinę Italijos sporto pasaulio nesudrebino. Pirmadienį nė vienas iš svarbiausių Italijos sporto dienraščių pirmajame puslapyje žinutės apie krepšinio rinktinės laimėjimą neišspausdino nė mažomis raidelėmis.
„La Gazzetta dello Sport“, „Corriere dello Sport“, „Tuttosport“, „Il Romanista“ viršeliuose, kaip visada, vyravo futbolas. Sekmadienį futbolo aikštėje šalies čempiono vardą ginantis „Napoli“ kovojo su lydere „Roma“, tad kitą rytą šių rungtynių nuotraukos pirmiausia krito į akis bet kurį sporto dienraštį paėmusiems skaitytojams.
Vis dėlto italų krepšinio bendruomenė sekmadienį vakare išgyveno nedidelę euforiją, kurią atspindėjo krepšinio skilties antraštės.
„Italijos rinktinė, koks išsigelbėjimas! Lietuva įveikta!“ – po pergalės krykštavo džiaugsmo apimtas „Tuttosport“. „Italijos rinktinė, koks smūgis Lietuvoje! L.Banchio „mėlynieji“ atsigavo ir laimėjo“, – ne mažiau pakylėtas buvo „Corriere dello Sport“. „J.Petrucellio gynyba, G.Procidos tritaškiai ir pergalę nulėmęs N.Mannionas. Italija, koks smūgis Lietuvoje“, – antraštėje pagrindinius vakaro didvyrius išvardino „La Gazzetta dello Sport“.
„Italija kyla! G.Procidos šou, tada N.Mannionas; „Mėlynieji“ užėmė Lietuvą“, – skelbė „Pianeta Basket“ interneto leidinys. „Italija laimėjo Lietuvoje ir šypsenos grįžo“, – santūriau pergale džiaugėsi „Basket Magazine“.
„Nugalėti lietuvius jų aikštėje visada būna sudėtinga, net kai jie žaidžia be geriausių krepšininkų. Tai – įrodyta. Šį vakarą baltai atsakė į kiekvieną „mėlynųjų“ bandymą pabėgti ketvirtajame kėlinyje. Atrodė, kad Arno Veličkos tritaškis yra liūdnos pabaigos įžanga, bet Italijos komanda liko rami ir atsakė tobulai – perduodama kamuolį Nico Mannionui. O sprendimas ketvirtajame kėlinyje pasikliauti Gabriele Procida pasiteisino su kaupu“, – rašė „Pianeta Basket“.
„Džiaugsmas pasako viską“
Italijos krepšinio apžvalgininkai prieš atrankos turnyrą didelio optimizmo nejautė. Prie rinktinės vairo stojo naujas treneris Luca Banchi, kuris į trumpą treniruočių stovyklą pakvietė vos vieną šių metų Europos pirmenybėse žaidusį krepšininką – Gabrielę Procidą. Kiti geriausi žaidėjai buvo nepasiekiami arba sunkiai pasiekiami, nes rungtyniauja NBA arba Eurolygos komandose.
Atnaujinta rinktinė prieš pirmąsias atrankos turnyro rungtynes kartu treniravosi vos porą kartų, todėl po pirmojo pralaimėjimo Islandijos krepšininkams rezultatas, nors ir palikęs didelį kartėlį, buvo vertinamas atlaidžiai. O prieš kelionę į Klaipėdą, kur laukė dar stipresnė varžovė Lietuvos rinktinė, vilčių iškovoti pirmąją pergalę buvo dar mažiau.
Tačiau rungtynės ir rezultatas pranoko drąsiausius italų lūkesčius. „Italijos rinktinė bunda. Lietuvių tvirtovėje Klaipėdoje rinktinė antrojoje pusėje žaidė įkvepiančiai, ištrynė prieštaringą įspūdį, kurį paliko per pralaimėtas pirmąsias rungtynes islandams, ir iškovojo pirmąją pergalę L.Banchio laikotarpiu“, – „mėlynųjų“ pasirodymą įvertino „La Gazzetta dello Sport“.
„Įsimintinas pasirodymas Klaipėdoje. Islandija pamiršta. Pirmoji pergalė vadovaujant L.Banchiui atgaivino viltis patekti į pasaulio pirmenybes“, – paantraštėje tvirtino „Tuttosport“.
„Džiaugsmas po sirenos pasako viską apie tai, kokia jausminga ir svarbi buvo ši pergalė. Laimėti Klaipėdoje, įveikti Lietuvą jos žemėje niekada nebūna paprasta, o ši pergalė reiškė, kad Italijos rinktinė toliau kovos dėl kelialapio į 2027 metų pasaulio pirmenybes, bet svarbiausia, kad atsirado pasitikėjimas tuo, kas ką tik pradėta daryti“, – kuo svarbi pirmoji pergalė, pažymėjo „Tuttosport“.
„Ši pergalė gali būti neįkainojama ilgame kelyje į pasaulio pirmenybes. Pergalė iškovota sunkiose rungtynėse, kurios 30 minučių buvo šeimininkų rankose, ir nulemta paskutinėmis sekundėmis Nico Mannionui įsiveržus į baudos aikštelę ir Johnui Petrucelliui apsigynus nuo paskutinės Arno Veličkos atakos.
Ši pergalė buvo ne vien dėl garbės, bet ir labai svarbus žingsnis. Italija grąžino įtampą grupėje, kurios lentelėje pavijo Lietuvą bei Islandiją, ir sustiprino pasitikėjimą savimi. Ši jauna ir vis dar besivystanti komanda parodė charakterį, sugebėjimą kentėti ir šaltą galvą lemiamomis akimirkomis. Kelionė bus ilga, bet tokios rungtynės, kaip šios, rodo kryptį. Italija yra čia“, – didelį pasitikėjimą komanda pareiškė „Basket Magazine“.
„Įjungė superdidvyrio režimą“
Italijos rinktinėje sekmadienį vakare buvo daug didvyrių. Vis dėlto daugiausiai gražių atsiliepimų išgirdo 23 metų gynėjas Gabriele Procida.
Šis krepšininkas vasarą perėjo iš Berlyno ALBA komandos į Madrido „Real“, tačiau naujoje ekipoje vietos kol kas neranda. G.Procida ne visada patenka į dvyliktuką ir žaidžia labai mažai, todėl „Real“ vadovai jį ramiai išleido į Italijos rinktinę.
G.Procida solidžiai žaidė ir per pirmąsias rungtynes su islandais, į kurių krepšį įmetė 16 taškų, bet dar skambesnę žinutę „Real“ treneriams nusiuntė sekmadienį. Italijos rinktinės lyderiu tapęs žaidėjas per rungtynes su lietuviais pelnė 24 taškus ir tiesiog siautėjo ketvirtajame kėlinyje, per kurį pataikė tris tritaškius, dvi atakas pabaigė dėjimais ir surinko 18 taškų.
„Kai kurie žmonės gimę lemiamoms akimirkoms, ir Gabriele Procida, regis, turi šią dovaną, – rašė „Basket Magazine“. – Per rungtynes su Lietuvos rinktine Kome gimęs puolėjas surengė pasirodymą kaip tikras lyderis, ypač sublizgėjo paskutiniame ketvirtyje, kuriame tritaškių ir prasiveržimų virtinėmis grąžino l.Banchio komandai pasitikėjimą savimi. Jo užvesti „mėlynieji“ apvertė aukštyn kojomis rungtynes, kurios, atrodė, jau buvo šeimininkų rankose.
G.Procida ne šiaip puikiai pasirodė. Jis atskleidė lyderio savybes ir parodė, koks bus svarbus Italijos rinktinei kovojant dėl kelialapio į pasaulio pirmenybes. Pasirodymas Klaipėdoje buvo ne vien puikus asmeninis pasirodymas, tai ženklas ateičiai, patvirtinimas, kad G.Procida žino, kaip pasiruošti svarbiausioms akimirkoms ir jomis gali vesti komandą. Ir Italijos rinktinė, ir jis pats nepamirš šio vakaro.“
„Jis ketvirtajame kėlinyje įjungė superdidvyrio režimą“, – apie G.Procidą rašė „Pianeta Basket“.
„Trenerių štabas – irgi atsakingas“
Suprantama, Italijos krepšinio apžvalgininkai nusilenkė ir pagrindiniam pergalės architektui treneriui Lucai Banchiui. „L.Banchi aiškiai vadovavo žaidimui. Nors pradžia buvo sunki, jis pataisė gynybą, gerai keitė antrosios linijos žaidėjus ir pasikliovė G.Procida svarbiausiu metu. Paskutinė minutės pertraukėlė buvo tobula ir baigėsi N.Manniono taškais. Gera strategija, įkvėpimas ir vadovavimas. Jo sprendimai buvo svarbūs“, – trenerį gyrė „Basket Magazine“.
Kartu šis Italijos krepšinio leidinys atkreipė dėmesį į Lietuvos rinktinės trenerių darbo spragas: „Rimo Kurtinaičio vadovaujami lietuviai valdė žaidimą 30 minučių, bet krito lemiamu metu. Jiems trūko sugebėjimo stabdyti G.Procidą paskutiniame kėlinyje, o sprendimai paskutinėje atakoje buvo abejotini. Treneris gerai atliko parengiamąjį darbą, bet pristigo kūrybingumo, kai reikėjo labiausiai. Pergalė išsprūdo, ir trenerių štabas dėl to irgi atsakingas.“
Tarp Lietuvos rinktinės krepšininkų „Basket Magazine“ labiausiai patiko Marekas Blaževičius. „M.Blaževičius buvo geriausias savo komandoje. Solidus, šeimininkavęs kovojant dėl kamuolio, visą laiką spaudęs baudos aikštelėje ir surinkęs 14 taškų. Jis buvo puolimo svarmuo pirmojoje pusėje ir neleido lietuviams nuskęsti, kai jų puolimas strigo. Galbūt vertėjo labiau juo pasikliauti lemiamu metu“, – svarstė italų leidinys.
