„Lakers“ rungtynėse – neįprastas vaizdelis: akis užsidengė net L. Jamesas

Šį kartą legendinis klubas namuose 133:121 (46:27, 31:30, 31:35, 25:29) pranoko „New Orleans Pelicans“ krepšininkus.
Pergalingose rungtynėse netrūko ir kuriozo – šį kartą įvykių epicentre atsidūrė „Lakers“ krepšininkas Maxi Kleberis.
Krepšininkas veržėsi krepšio link ir visiškai laisvas atliko metimą iš po krepšio.
Vis dėlto garantuotų taškų nebuvo – kamuolys net nelietė lanko. Maža to, prieš M.Kleberį buvo užfiksuota varžovo pražanga, o stebint pakartojimą galima pamatyti, kad „prasižengęs“ priešininkas net nelietė krepšį atakavusio „Lakers“ žaidėjo.
Ši įvykių virtinė itin pralinksmino Los Andželo klubo atsarginių žaidėjų suolą – juoko neslėpė ir mače nerungtyniavęs L.Jamesas, kuris net delnu užsidengė akis.
„Lakers“ gretose labiausiai spindėjo L.Dončičiaus žvaigždė. Slovėnas įmetė 34 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
„Los Angeles Lakers“: Luka Dončičius 34, Austinas Reavesas 33, Deandre Aytonas 22.
„New Orleans Pelicans“: Bryce’as McGowensas 23, Saddicas Bey 22, Jeremiah Fearsas 21, Darikas Queenas 15.