„Neptūnas“ stiprinasi Urugvajuje žaidusiu lietuviu

2025 m. gruodžio 1 d. 20:07
Prie uostamiesčio komandos prisijungė Egidijus Mockevičius, su kuriuo sudarytas kontraktas iki sausio 15 dienos su galimybe jį pratęsti iki 2025–2026 m. sezono pabaigos.
Lietuvos sezoną pradėjo Pietų Amerikoje, kur atstovavo Montevidėjaus „Atletico Aguada“ komandai. Urugvajaus pirmenybėse E. Mockevičius sužaidė septyniose dvikovose per kurias pelnė po 7,1 taško, atkovojo po 8,3 kamuolio 13,9 naudingumo balo.
„Smagu dėl Egidijaus prisijungimo prie mūsų klubo. Žinome, kokia siaura šiuo metu yra žaidėjų rinka, o tai, jog mus papildė aukšto lygio lietuvis – tikrai džiugina. Jis pasižymi kovotojo savybėmis, o mes tikimės greitos jo integracijos ir įsiliejimo į komandos gretas bei viliamės, kad džiugins mūsų sirgalius geru žaidimu“, – teigė vyr. treneris Gediminas Petrauskas.
E. Mockevičiaus debiuto ilgas laukti nereikės – planuojama, jog aukštaūgis su „Neptūno“ apranga ant parketo pasirodys Europos taurės dvikovoje prieš Stambulo „Bahcesehir“.
