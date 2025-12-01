SportasKrepšinis

Kasparas Jakučionis vėl spindėjo NBA G lygoje

2025 m. gruodžio 1 d. 07:13
Lrytas.lt
Vis labiau kojas NBA sistemoje apšylantis Kasparas Jakučionis surengė dar vieną sėkmingą asmeninį pasirodymą NBA plėtojimosi G lygoje.

Tiesa, jo atstovaujamai „Sioux Falls Skyforce“ komandai pergalės iškovoti nepavyko – ji savų sirgalių akivaizdoje 115:126 turėjo pripažinti „Grand Rapids Gold“ krepšininkų pranašumą.
Starto penkete rungtynes pradėjęs K.Jakučionis per 29 aikštėje praleistas minutes įmetė 16 taškų (2/4 dvit., 2/7 trit., 4/5 baud.).
Lietuvis taip pat atkovojo 9 kamuolius, pridėjo 6 rezultatyvius perdavimus ir blokavo varžovo metimą.
Primename, kad praėjusią naktį vilnietis buvo sužaidęs geriausias savo NBA G lygos rungtynes – pelnė 25 taškus (5/8 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 9, pavogė 4 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Kasparas Jakučionis

