Pasibaigus mačui – Sakartvelo žvaigždės žodžiai: užbaigė karjerą rinktinėje

Jo atstovaujama Sakartvelo rinktinė išvykoje 61:90 (22:19, 28:11, 23:13, 20:15) nusileido Ispanijai, pasibaigus mačui 36-erių aukštaūgis pranešė apie karjeros nacionalinėje rinktinėje pabaigą.
„Viskas, kas turi pradžią tas turi ir pabaigą. Atėjo laikas savo vietą užleisti jaunimui“, – kalbėjo G.Šermadinis.
Simboliška, kad paskutiniąsias savo rungtynes už nacionalinę rinktinę 217 cm ūgio krepšininkas sužaidė Tenerifės mieste. Būtent šia jis rungtyniauja klubiniame krepšinyje.
Paskutiniajame mače už Sakartvelo rinktinę jis įmetė 8 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų.
Sakartvelo krepšinio rinktinei G.Šermadinis atstovavo nuo 2007-ųjų.