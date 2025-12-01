SportasKrepšinis

Pasibaigus mačui – Sakartvelo žvaigždės žodžiai: užbaigė karjerą rinktinėje

2025 m. gruodžio 1 d. 11:48
Sekmadienį vykusios atrankos į 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą rungtynės tarp Sakartvelo ir Ispanijos buvo ypatingos Giorgio Šermadiniui.
Jo atstovaujama Sakartvelo rinktinė išvykoje 61:90 (22:19, 28:11, 23:13, 20:15) nusileido Ispanijai, pasibaigus mačui 36-erių aukštaūgis pranešė apie karjeros nacionalinėje rinktinėje pabaigą.
„Viskas, kas turi pradžią tas turi ir pabaigą. Atėjo laikas savo vietą užleisti jaunimui“, – kalbėjo G.Šermadinis.
Simboliška, kad paskutiniąsias savo rungtynes už nacionalinę rinktinę 217 cm ūgio krepšininkas sužaidė Tenerifės mieste. Būtent šia jis rungtyniauja klubiniame krepšinyje.
Paskutiniajame mače už Sakartvelo rinktinę jis įmetė 8 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir surinko 13 naudingumo balų.
Sakartvelo krepšinio rinktinei G.Šermadinis atstovavo nuo 2007-ųjų.
