PČ atranka: išskirtinis svetingumas lietuvių grupėje ir dar viena sudėtinga serbų pergalė

Pasaulio pirmenybių atrankos turnyre sekmadienį antrąsias pergales iškovojo penkios komandos, bet Lietuvos rinktinės tarp jų nėra. Per du turus po du kartus laimėjo Ispanijos, Ukrainos, Graikijos, Turkijos ir Serbijos rinktinės.
Pasaulio pirmenybių atrankos Europos zonos turnyro pirmajame etape kovoja 32 komandos. Jos suskirstytos į aštuonias grupes. Po tris geriausias grupių komandas pateks į antrąjį atrankos etapą. Antrajame atrankos etape bus įskaityti visi pirmojo etapo taškai. 2027 metų pasaulio pirmenybėse Europai skirtos dvylika vietų.
Sekmadienį antrojo turo rungtynes žaidė keturių grupių komandos. Kitų keturių grupių rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį.
Svečiai
Atrankos turnyro D grupėje, kurioje žaidžia Lietuvos krepšininkai, nėra nei stipresnių, nei silpnesnių – visos keturios komandos per du turus iškovojo po vieną pergalę. Visas ketverias šios grupės rungtynes laimėjo išvykoje žaidusios komandos.
Lietuvos rinktinei sekmadienį nepavyko antrą kartą per savaitę pralįsti pro rakto skylutę – Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda Klaipėdoje, stebint 5011 žiūrovų, pralaimėjo Italijos krepšininkams.
Kitose grupės rungtynėse Didžiosios Britanijos rinktinė išvykoje nugalėjo Islandijos komandą 90:84. Galutinis rezultatas neatspindėjo britų pranašumo – jie antrojoje rungtynių pusėje ilgai pirmavo dviženkliu skirtumu, o trečiajame kėlinyje buvo įgiję net 21 taško persvarą.
Prie Didžiosios Britanijos rinktinės pergalės svariai prisidėjo buvęs Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkas Mylesas Hessonas. Jis pelnė 17 taškų.
Islandijos rinktinėje žaidžiantis „Jonavos“ gynėjas Hilmaras Henningssonas pelnė 6 taškus, buvęs „Šiaulių“ ir Vilniaus „Ryto“ gynėjas Elvaras Fridrikssonas – 9 taškus.
Kitas turas
D grupės komandos šiomis rungtynėmis uždarė rudeninį atrankos langą. Trečiojo turo rungtynės bus žaidžiamos 2026 metų vasario 27 dieną. Lietuvos krepšininkai žiemos pabaigoje keliaus į Islandiją ir susitiks su šios šalies komandą.
Kovo 2 dieną lietuviai ir islandai žais dar kartą, bet jau Lietuvoje.
Atrankos turnyro pirmojo etapo penktojo ir šeštojo turų rungtynės numatomos liepos 2 ir 5 dienomis. Tuomet ir paaiškės, kurios trys komandos pateks į atrankos turnyro antrąjį etapą.
Drama
Sekmadienį karšta kova užvirė ne tik Klaipėdoje, bet ir Sarajeve, kur susigrūmė kaimynai Bosnijos ir Hercegovinos bei Serbijos krepšininkai. Serbai iškovojo pergalę 74:72, bet tik per plauką.
Likus žaisti 6 sek., ką tik skirtumą sumažinę bosniai privertė varžovus suklysti išmetant kamuolį iš užribio. Kamuolį atgavusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda surengė apgalvotą ataką, kurioje Amaras Alibegovičius gražiai suklaidino du varžovus ir atsidūrė laisvas po krepšiu. Puolėjui beliko atlikti lengvesniąją darbo dalį, tačiau jis iš po krepšio neįmetė ir rezultato neišlygino.
Iki tol Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė ilgai pirmavo, o iniciatyvą prarado tik įsibėgėjus ketvirtajam kėliniui, kai Serbijos komanda surengė spurtą 12:1 ir persvėrė rezultatą.
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėje žaidžiantis „Šiaulių“ aukštaūgis Stefanas Simaničius pelnė 3 taškus. Buvęs Utenos „Juventus“ puolėjas Ajdinas Penava surinko 8 taškus.
Beje, Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė per šias rungtynes itin netaikliai mėtė baudas – pataikė tik 11 iš 22.
Veteranas
Lietuvos rinktinėje sekmadienį žaidė tik vienas Kauno „Žalgirio“ krepšininkas – per Eurolygos rungtynes suolą šildantis Mantas Rubštavičius. Tuo tarpu Graikijos rinktinėje prie keturių Pirėjo „Olympiakos“ ir Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkų, kurie žaidė jau ketvirtadienį, prisidėjo dar du „Olympiakos“ žaidėjai Kostas Antetokounmpo bei 35 metų Kostas Papanikolaou.
Veterano pagalba pravertė. Graikams kilo nemažai keblumų išvykoje žaidžiant su Portugalijos krepšininkais. Graikai iki paskutinių sekundžių kovojusius varžovus palaužė tik 76:68, o K.Papanikolaou aikštėje praleido net 27 minutes ir pelnė 10 taškų.
Sekmadienį Graikijos rinktinės aprangą vilkėjo ir buvęs Kauno „Žalgirio“ gynėjas, šį sezoną „Napoli“ ekipoje žaidžiantis graikų kilmės kanadietis Nazas Mitrou-Longas. Jis pelnė 11 taškų. Ketvirtadienį per pirmąsias graikų rungtynes su Rumunijos komanda žaidė jaunesnysis Nazo brolis Elijah Mitrou-Longas.
„Mūsiškiai“
Puikiai atrankos turnyrą pradėjusią ir per savaitę dukart laimėjusią Ukrainos rinktinę į antrąją pergalę vėl vedė buvęs Panevėžio „Lietkabelio“ gynėjas Oleksandras Kovliaras. Sekmadienį O.Kovliaras pelnė net 28 taškus (6/10 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 1/2 baudų) ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų, o Rygoje varžovus priėmę ukrainiečiai nugalėjo Danijos komandą 88:71.
O.Kovliaras per dvejas pirmojo atrankos lango rungtynes surinko 59 taškus.
Ukrainos rinktinėje per rungtynes su danais vėl naudingai žaidė ir kitas buvęs LKL krepšininkas. Prieš kelis sezonus Pasvalio „Pieno žvaigždėms“ atstovavęs Viačeslavas Bobrovas pelnė 13 taškų ir atkovojo 11 kamuolių. Dar vienas buvęs „Pieno žvaigždžių“ krepšininkas Artiomas Kovaliovas įmetė 7 taškus.
Triuškinimai
Šveicarijos rinktinėje sekmadienį rezultatyviausiai žaidė prieš kelias dienas sutartį su „Šiauliais“ sudaręs ir gruodžio pradžioje į Lietuvą atvyksiantis Selimas Fofana. Jis pelnė 17 taškų, bet šveicarai namie nepasipriešino Turkijos komandai, kuriai pralaimėjo 60:85.
Turkai laimėjo 25 taškų skirtumu, bet šis skirtumas nebuvo didžiausias. Ispanijos rinktinė net 29 taškais 90:61 sutriuškino labai silpnai atrankos varžybas pradėjusius Sakartvelo krepšininkus.
2 turas
A grupė
Ukraina – Danija 88:71. Kovliaras 28, Tyrtyšnikas 14, Bobrovas 13 / Erikstrupas 21, K.Larsenas 11. Ryga. 500 žiūrovų.
Ispanija – Sakartvelas 90:61. Yusta 17, Almansa 12, Alonso 10 / Chatiašvili 10, Šengelia 10. Lagūnos San Kristobalis.
Lentelė: Ispanija – 2, Ukraina – 2, Danija – 0, Sakartvelas – 0.
B grupė
Portugalija – Graikija 68:76. T.Wiiliamsas 15, Lisboa 12, Brito 10 / Larentzakis 15, Samodurovas 12, N.Mitrou-Longas 11, Papanikolaou 10. Matuzinjušas. 1896 žiūrovai.
Rumunija – Juodkalnija 75:80. Russellas 20, Grasu 13, Cate 13, Diculescu 12 / Perry 16, Slavkovičius 13, Nikoličius 11. Piteštis. 3473 žiūrovai.
Lentelė: Graikija – 2, Portugalija – 1, Juodkalnija – 1, Rumunija – 0.
C grupė
Šveicarija – Turkija 60:85. Fofana 17 / Saybiras 19, Biberovičius 16, Korkmazas 12, Yurtsevenas 11. Fribūras. 3000 žiūrovų.
Bosnija ir Hercegovina – Serbija 72:74. Castaneda 19, Sulejmanovičius 11 / Tanaskovičius 24, Jaramazas 15, Momirovas 11.
Lentelė: Turkija – 2, Serbija – 2, Bosnija ir Hercegovina – 0, Šveicarija – 0.
D grupė
Lietuva – Italija 81:82. Sargiūnas 18, Blaževičius 14, Velička 12, Radzevičius 12, Rubštavičius 12, Žemaitis 8, Gudaitis 5, Paliukėnas 0, Beliauskas 0, Masiulis 0 / Procida 24, Tonutas 16, Mannionas 15, Petrucelli 9, Tessitori 9. Klaipėda. 5011 žiūrovų.
Islandija – Didžioji Britanija 84:90. Hermanssonas 18, Hlinasonas 17, Palssonas 14 / Wheatle‘as 22, Hessonas 17, Ellisas 16. Reikjavikas. 1800 žiūrovų.
Lentelė: Didžioji Britanija – 1, Lietuva – 1, Islandija – 1, Italija – 1.