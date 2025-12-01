Vargo vakarienė: D. Sabonis išvydo dar vieną „Kings“ nesėkmę

Šį kartą naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiose rungtynėse „Kings“ savų sirgalių akivaizdoje 107:115 (35:31, 24:31, 28:21, 20:32) turėjo pripažinti „Memphis Grizzlies“ (9/12).
Komandą iš arti palaikęs D.Sabonis jos pergalei neįkepė – ketvirtojo kėlinio metu „Kings“ dar turėjo taško pranašumą, bet vėliau sekė sėkminga varžovų atkarpa, kuri galutinai perlaužė rungtynes.
Tai buvo trečiasis Sakramento klubo pralaimėjimas iš eilės.
Nugalėtojus į pergalę vedė nesulaikomai žaidęs Zachas Edey. Net 221 cm ūgio krepšininkas į „Kings“ krepšį įmetė 32 taškus, o prie jų pridėjo 17 atkovotų kamuolių ir 5 blokuotus metimus.
„Kings“ nuo nesėkmės neišgelbėjo tris tolimus metimus pataikęs DeMaras DeRozanas. Iš viso jis įmetė 23 taškus.
Domantas SabonisSacramento KingsMemphis Grizzlies
