„Žalgirio“ dvikovoje Vitorijoje – Rusijos vėliavos spalvos ir baskų fanų pareiškimas

Eurolyga 2025
2026-01-27
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
98
Madrido „Real“
Madrido „Real“
92
Rungtynių statistika
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
91
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
33
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
44
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

„Žalgirio“ dvikovoje Vitorijoje – Rusijos vėliavos spalvos ir baskų fanų pareiškimas

2026 m. sausio 30 d. 21:51
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje kovoja su Vitorijos „Baskonia“. Nepaisant to, kad baskų ekipai atstovauja du lietuviai, rungtynių metu tribūnose buvo galima išvysti vietinių fanų iškeltą Rusijos vėliavą.
Daugiau nuotraukų (2)
Lrytas gautoje arenoje darytoje nuotraukoje – „Baskonia“ fanų iškeltas Rusijos vėliavos spalvų plakatas, ant kurio – prieštaringi žodžiai.
„Aš visada ginsiu tavo spalvas“, – ispaniškai rašoma ant plakato.
Nors „Baskonia“ klubo spalvos yra tamsiai mėlyna, raudona ir balta, būtent toks spalvų pasirinkimas rungtynėse su Lietuvos klubu sukėlė įtarimų tarp arenoje esančių „Žalgirio“ sirgalių.
Verta pažymėti, kad mėlynos spalvos atspalvis naudojamas plakate neatitinka klubo naudojamos spalvos.
Baskų ultros yra žinomi kaip labai politiški – šį sezoną ne kartą pareiškė savo nuomonę palaikydami Palestiną bei kitas organizacijas.
Kauno ŽalgirisVitorijos BaskoniaEurolyga

