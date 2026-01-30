„Žalgirio“ dvikovoje Vitorijoje – Rusijos vėliavos spalvos ir baskų fanų pareiškimas

Lrytas gautoje arenoje darytoje nuotraukoje – „Baskonia“ fanų iškeltas Rusijos vėliavos spalvų plakatas, ant kurio – prieštaringi žodžiai.
„Aš visada ginsiu tavo spalvas“, – ispaniškai rašoma ant plakato.
Nors „Baskonia“ klubo spalvos yra tamsiai mėlyna, raudona ir balta, būtent toks spalvų pasirinkimas rungtynėse su Lietuvos klubu sukėlė įtarimų tarp arenoje esančių „Žalgirio“ sirgalių.
Verta pažymėti, kad mėlynos spalvos atspalvis naudojamas plakate neatitinka klubo naudojamos spalvos.
Baskų ultros yra žinomi kaip labai politiški – šį sezoną ne kartą pareiškė savo nuomonę palaikydami Palestiną bei kitas organizacijas.