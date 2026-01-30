Belgrade – D. Motiejūno sezono antirekordas

Lietuvis pirmą kartą „Crvena Zvezda“ sudėtyje Eurolygoje rungtynes pradėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio ir aikštelėje iš viso praleido vos kiek daugiau nei dvi minutes – mažiausiai visą šį sezoną.
Per jas D. Motiejūnas neatliko nė vieno metimo, kartą suklydo ir išprovokavo dvi pražangas, dvikovą baigdamas su 1 naudingumo balu.
Pirmajame Codi Millerio-McIntyre'o vedami kėlinyje aikštelės šeimininkai įspūdingai atitrūko ir vienu metu pirmavo net 23 taškų persvara (34:11). Vis dėlto Dubajaus krepšininkai antrąjį kėlinį pradėjo spurtu 8:0 (34:22), o ketvirtyje likus kiek daugiau nei minutei komandas jau skyrė tik trys taškai (44:41).
Trečiajame kėlinyje „Crvena Zvezda“ padidino savo persvarą iki septynių taškų (68:61), o per paskutines 10 minučių „Dubai Basketball“ krepšininkai perimti rungtynių kontrolės nesugebėjo.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Jordanas Nwora, pelnęs 22 taškus (7/11 dvit., 1/6 trit., 5/5 baud.). Aukštaūgis Ebuka Izundu surinko 18 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir 25 naudingumo balus.
Po 16 taškų pelnė Codi Milleris-McIntyre'as ir Jaredas Butleris.
„Dubai Basketball“ ekipoje 24 taškus, 8 atkovotus kamuolius ir net 40 naudingumo balų surinko Mfiondu Kabengele. 19 taškų – Dwayne'o Bacono sąskaitoje.
15 pergalių ir 10 pralaimėjimų turinti „Crvena Zvezda“ pakilo į 9 Eurolygos turnyrinės lentelės vietą. 11 pergalių per 24 rungtynes surinkęs Dubajaus klubas – 13-as.
Donatas MotiejūnasBelgrado Crvena ZvezdaDubai Basketball
Rodyti daugiau žymių