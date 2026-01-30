Belgrade – D. Motiejūno sezono antirekordas

Eurolyga 2025
2026-01-27
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
98
Madrido „Real“
Madrido „Real“
92
Rungtynių statistika
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Belgrade – D. Motiejūno sezono antirekordas

2026 m. sausio 30 d. 23:05
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ iškovojo ketvirtąją pergalę Eurolygoje iš eilės, savų sirgalių akivaizdoje 95:89 (34:14, 10:27, 24:20, 27:28) patiesdami „Dubai Basketball“ komandą.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvis pirmą kartą „Crvena Zvezda“ sudėtyje Eurolygoje rungtynes pradėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio ir aikštelėje iš viso praleido vos kiek daugiau nei dvi minutes – mažiausiai visą šį sezoną. 
Per jas D. Motiejūnas neatliko nė vieno metimo, kartą suklydo ir išprovokavo dvi pražangas, dvikovą baigdamas su 1 naudingumo balu.
Pirmajame Codi Millerio-McIntyre'o vedami kėlinyje aikštelės šeimininkai įspūdingai atitrūko ir vienu metu pirmavo net 23 taškų persvara (34:11). Vis dėlto Dubajaus krepšininkai antrąjį kėlinį pradėjo spurtu 8:0 (34:22), o ketvirtyje likus kiek daugiau nei minutei komandas jau skyrė tik trys taškai (44:41).
Trečiajame kėlinyje „Crvena Zvezda“ padidino savo persvarą iki septynių taškų (68:61), o per paskutines 10 minučių „Dubai Basketball“ krepšininkai perimti rungtynių kontrolės nesugebėjo.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Jordanas Nwora, pelnęs 22 taškus (7/11 dvit., 1/6 trit., 5/5 baud.). Aukštaūgis Ebuka Izundu surinko 18 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir 25 naudingumo balus.
Po 16 taškų pelnė Codi Milleris-McIntyre'as ir Jaredas Butleris.
„Dubai Basketball“ ekipoje 24 taškus, 8 atkovotus kamuolius ir net 40 naudingumo balų surinko Mfiondu Kabengele. 19 taškų – Dwayne'o Bacono sąskaitoje.
15 pergalių ir 10 pralaimėjimų turinti „Crvena Zvezda“ pakilo į 9 Eurolygos turnyrinės lentelės vietą. 11 pergalių per 24 rungtynes surinkęs Dubajaus klubas – 13-as.
Donatas MotiejūnasBelgrado Crvena ZvezdaDubai Basketball
Rodyti daugiau žymių

