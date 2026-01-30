J. Valančiūno komandoje NBA – džiugi žinia

ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad 30-metis serbas planuoja rungtyniauti naktį iš penktadienio į šeštadienį Lietuvos laiku vyksiančiose rungtynėse su „Los Angeles Clippers“.
N. Jokičius nerungtyniavo nuo gruodžio 29-osios, kai dvikovoje su Kasparo Jakučionio atstovaujama „Miami Heat“ ekipa patyrė traumą po to, kai ant jo pėdos užlipo komandos draugas Spenceris Jonesas. Serbas tuomet patyrė kelio traumą.
„Nuggets“ superžvaigždė šį sezoną vidutiniškai renka po 29,6 taško, 12,2 atkovoto kamuolio ir 11 rezultatyvių perdavimų per rungtynes.
32 pergales ir 16 pralaimėjimų turinti Denverio ekipa šiuo metu Vakarų konferencijoje rikiuojasi trečioje vietoje.
Jonas ValančiūnasNikola JokičiusDenver Nuggets
Rodyti daugiau žymių