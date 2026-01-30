Vitorija pastaraisiais metais nėra dėkingas miestas „Žalgiriui“ – iš paskutinių penkių rungtynių pasiekta tik viena pergalė.
„Baskonia“ ekipai negalės padėti dešinės čiurnos traumą besigydantis Tadas Sedekerskis, taip pat nerungtyniaus su kelio problemomis besitvarkantis gynėjas Marquisas Nowellis. Nors baskams artima žiniasklaida skelbė, kad nežais ir aukštaūgis Eugene'as Omoruyi, jis rungtynėse dalyvauja.
„Žalgirio“ komandoje klaustukas kabėjo po gynėjo Nigelio Williamso-Gosso pavarde. Likus kiek mažiau nei valandai iki rungtynių Kauno ekipa pranešė, kad amerikietis penktadienį nerungtyniaus.
Per 24 turus 14 pergalių pasiekęs „Žalgiris“ šiuo metu turnyrinėje lentelėje rikiuojasi aštuntoje vietoje, tuo tarpu 8 laimėjimus turinti „Baskonia“ – 17-a.
Gytis Radzevičius
