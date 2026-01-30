Eurolyga 2025
2026-01-27
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
98
Madrido „Real“
Madrido „Real“
92
Rungtynių statistika
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
91
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
33
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
44
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

Lietuviškasis iššūkis: „Žalgiris“ stoja į kovą su „Baskonia“ Vyksta 4 kėlinys

2026 m. sausio 30 d. 20:30
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Penktadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ Eurolygos 25-ajame ture stoja į kovą su dviejų lietuvių – Tado Sedekerskio ir Gyčio Radzevičiaus – atstovaujamu Vitorijos „Baskonia“ klubu.
Daugiau nuotraukų (17)
Vitorija pastaraisiais metais nėra dėkingas miestas „Žalgiriui“ – iš paskutinių penkių rungtynių pasiekta tik viena pergalė.
„Baskonia“ ekipai negalės padėti dešinės čiurnos traumą besigydantis Tadas Sedekerskis, taip pat nerungtyniaus su kelio problemomis besitvarkantis gynėjas Marquisas Nowellis. Nors baskams artima žiniasklaida skelbė, kad nežais ir aukštaūgis Eugene'as Omoruyi, jis rungtynėse dalyvauja.
„Žalgirio“ komandoje klaustukas kabėjo po gynėjo Nigelio Williamso-Gosso pavarde. Likus kiek mažiau nei valandai iki rungtynių Kauno ekipa pranešė, kad amerikietis penktadienį nerungtyniaus.
Per 24 turus 14 pergalių pasiekęs „Žalgiris“ šiuo metu turnyrinėje lentelėje rikiuojasi aštuntoje vietoje, tuo tarpu 8 laimėjimus turinti „Baskonia“ – 17-a.
Rungtynes kviečiame stebėti kartu su Lrytas.
Kauno ŽalgirisVitorijos BaskoniaGytis Radzevičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.