Naujovė Lietuvos krepšinyje: steigiama J. Jocytės krepšinio akademija

VšĮ JJ krepšinio akademija – tai žymios jaunosios Lietuvos krepšininkės Justės Jocytės vardo krepšinio akademija, kurioje vaikams nuo ankstyvo amžiaus bus sudarytos sąlygos profesionaliai sportuoti, lavinti krepšinio įgūdžius bei siekti karjeros krepšinyje.
„Iš tiesų Klaipėdos rajone jaunimas nori sportuoti, o krepšinis yra populiariausia sporto šaka tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių. Vis tik šiuo metu esamos sporto bazės ir programos neužtikrina sistemingo, profesionalaus ugdymo krepšinio srityje, kuris būtų orientuotas į ilgalaikį sportininkų tobulėjimą.
Tad manome, kad šios akademijos steigimas ne tik padės ugdyti profesionalius krepšininkus, bet ir paskatins sportuoti mergaites, kurioms galimybių siekti aukštesnio lygio sportinių rezultatų yra mažiau, nes būreliai ir klubai daugiausia orientuoti į berniukus ar mišrias grupes. Be abejo, tikimės, kad akademiją palaikys ir kitos regiono savivaldybės ir ji taps regioniniu sporto ir ugdymo traukos centru“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Pasirašius steigimo sutartį, šiuo metu vyksta įstaigos registravimo Registrų centre procesas. Lygiagrečiai rengiama ir įstaigos veiklos strategija. Įregistravus įstaigą ir patvirtinus strategiją, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai bus teikiama svarstyti VšĮ „JJ krepšinio akademija“ dalinio finansavimo programa.
VšĮ „JJ krepšinio akademija“ jungs Klaipėdos regione veikiančių savivaldybių sportinį, finansinį ir organizacinį potencialą merginų–moterų krepšinio programų integraliniam vykdymui. Akademija bus skirta tiek berniukams, tiek mergaitėms, tačiau ypatingas dėmesys bus skiriamas mergaičių įtraukimui ir lygių galimybių užtikrinimui.