SportasKrepšinis

Naujovė Lietuvos krepšinyje: steigiama J. Jocytės krepšinio akademija

2026 m. sausio 30 d. 17:47
Klaipėdos rajono vaikams, o ypač mergaitėms atsiras dar daugiau galimybių sportuoti bei siekti aukšto meistriškumo ir karjeros krepšinyje. Šią savaitę Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas kartu su asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovu Mindaugu Balčiūnu bei Alvydu Jociu pasirašė sutartį dėl naujos krepšinio akademijos steigimo.
Daugiau nuotraukų (11)
VšĮ JJ krepšinio akademija – tai žymios jaunosios Lietuvos krepšininkės Justės Jocytės vardo krepšinio akademija, kurioje vaikams nuo ankstyvo amžiaus bus sudarytos sąlygos profesionaliai sportuoti, lavinti krepšinio įgūdžius bei siekti karjeros krepšinyje.
„Iš tiesų Klaipėdos rajone jaunimas nori sportuoti, o krepšinis yra populiariausia sporto šaka tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių. Vis tik šiuo metu esamos sporto bazės ir programos neužtikrina sistemingo, profesionalaus ugdymo krepšinio srityje, kuris būtų orientuotas į ilgalaikį sportininkų tobulėjimą.
Tad manome, kad šios akademijos steigimas ne tik padės ugdyti profesionalius krepšininkus, bet ir paskatins sportuoti mergaites, kurioms galimybių siekti aukštesnio lygio sportinių rezultatų yra mažiau, nes būreliai ir klubai daugiausia orientuoti į berniukus ar mišrias grupes. Be abejo, tikimės, kad akademiją palaikys ir kitos regiono savivaldybės ir ji taps regioniniu sporto ir ugdymo traukos centru“,  – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Pasirašius steigimo sutartį, šiuo metu vyksta įstaigos registravimo Registrų centre procesas. Lygiagrečiai rengiama ir įstaigos veiklos strategija. Įregistravus įstaigą ir patvirtinus strategiją, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai bus teikiama svarstyti VšĮ „JJ krepšinio akademija“ dalinio finansavimo programa.
VšĮ „JJ krepšinio akademija“ jungs Klaipėdos regione veikiančių savivaldybių sportinį, finansinį ir organizacinį potencialą merginų–moterų krepšinio programų integraliniam vykdymui. Akademija bus skirta tiek berniukams, tiek mergaitėms, tačiau ypatingas dėmesys bus skiriamas mergaičių įtraukimui ir lygių galimybių užtikrinimui.
Justė Jocytėmoterų krepšinisKlaipėdos rajono savivaldybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.