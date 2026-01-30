T. Masiulis svarstė, ar pralaimėjimą patyrė dėl savo prastų sprendimų

Nors „Žalgiris“ ketvirtajame kėlinyje likus penkioms minutės pirmavo penkių taškų persvara (89:84), per likusį laiką pelnė vos du taškus ir skaudžiai krito Vitorijoje.
„Kovojome iki galo, sveikinimai „Baskonia“ komandai su pergale. Galiausiai sėkmė buvo jų pusėje, bet mes nesigynėme gerai“, – trumpai „EuroLeague TV“ apie rungtynes atsiliepė Kauno ekipos vyr. treneris.
Vieną geriausių lygos gynybų iki tol demonstravęs „Žalgiris“ galiausiai į savo krepšį praleido 102 taškus. Tai – antras blogiausias žalgiriečių rezultatas šį sezoną. Daugiau taškų buvo praleista tik pergalingose išvykos rungtynėse su „Paris Basketball“ – 105.
Kalbėdamas su Lietuvos žiniasklaida T.Masiulis svarstė, ar pats nepadarė svarbių klaidų.
„Visų pirma, sveikinimai „Baskonia“ komandai su pergale. Manau, kad kai kurie dalykai pavyko, kai kurie nepavyko, galbūt pavyko kažkiek tuos tritaškius uždengti, bet per daug davėme dvitaškių. Gale turėjome persvarą, tačiau nesugebėjome jos išlaikyti. Gal padariau ir neteisingų sprendimų, galbūt turėjau Mosesą daugiau leisti, bet vėlgi – atrodė, kad turime penkių taškų persvarą ir galime ją išlaikyti. Ignas Brazdeikis irgi gerai žaidė, tai tokia mintis buvo, kad ištrauksime su šita sudėtimi, bet dabar, kai pralošėme, atrodo gal šiek tiek kitaip“, – kalbėjo strategas.
Rungtynių pabaigoje žalgiriečiai pralošė 2:18 atkarpą, o T.Masiulis atsakė, kad pritrūko ramybės ir kokybiško metimų užsibaigimo.
„Pametėme šaltą protą, prametėme iš po krepšio, laisvą tritaškį, taip pat ir klaidų padarėme. Aišku, mes paskui ir baudavome juos, tai tų taškų prisidėjo, bet ir prieš tai 2:10 pralošėme, nesugebėjome užpulti. Pametėme šaltą protą, pradėjome kažkiek panikuoti ir gale pritrūko ramybės, o apsiginti nesugebėjome“, – kertinius akcentus sudėliojo T.Masiulis.
Treneris kalbėjo ir apie Mamadi Diakite, kuris į žalgiriečių krepšį sumetė 11 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir išrašė 4 blokus.
„Nesugebėjome jo protingai išnaudoti po krepšiu – pagąsdinti, pasišokdinti. Jis yra tikrai atletiškas, tai išnaudojo savo ūgį, bet vėlgi – akcentai buvo Timothe Luwawu-Cabarrotas ir Markusas Howardas, tai su jų tritaškiais pagal procentus visai pavyko susitvarkyti. Bet nesugebėjome išlįsti iš priekio ir Kobi Simmonsas su Trentu Forrestu per daug lengvai veržėsi ir metė tuos dvitaškius, tai čia buvo didžiausia bėda“, – klaidas gynyboje apkalbėjo T.Masiulis.
Galiausiai T.Masiulis pakomentavo ir Nigelo Williamso-Gosso sveikimą.
„Jis yra tikrai arti sugrįžimo, bet nėra dar pasiruošęs 100 procentų, gal 90 arba 95 procentais dabar, taip kad nenorėjome rizikuoti, nes laukia dviguba savaitė, o jis yra vis tiek yra trapus, todėl norime, kad pilnai išgytų“, – pasidalijo T.Masiulis.
Kitą savaitę po trijų savaičių pertraukos „Žalgiris“ grįžta žaisti rungtynes į Kauną, kur vasario 3-iąją, antradienį, namuose priims „Monaco“ iššūkį.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisVitorijos Baskonia
Rodyti daugiau žymių