Po patraukimo iš Eurolygos – P. Motiejūno žinutė socialiniame tinkle

Eurolyga 2025
2026-01-27
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
98
Madrido „Real“
Madrido „Real“
92
Rungtynių statistika
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
91
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
33
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
44
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
SportasKrepšinis

Po patraukimo iš Eurolygos – P. Motiejūno žinutė socialiniame tinkle

2026 m. sausio 30 d. 20:27
Lrytas.lt
Šią savaitę Eurolygos dalininkų sprendimu Paulius Motiejūnas buvo pašalintas iš lygos direktoriaus pareigų. Po to, kai buvo oficialiai pranešta apie jo įpėdinį, penktadienio pavakarę lietuvis išplatino pranešimą socialiniame tinkle „LinkedIn“.
P. Motiejūnas savo žinutėje dėkojo lygai ir fanams, tačiau, kaip ir būdinga šiam socialiniam tinklui, suskubo ir pasigirti savo pasiektais rezultatais.
„Nors gali skambėti kaip blogos naujienos, šiandien esu kupinas pasididžiavimo ir dėkingumo, – žinutę pradėjo buvęs Kauno „Žalgirio“ vadovas. – Pastarieji treji metai buvo neįtikėtinai intensyvūs, daug reikalaujantys ir teikiantys laimės.“
Vėliau P. Motiejūnas pasidalino išaugusiais Eurolygos pajamų ir žiūrimumo bei susidomėjimo skaičiais.
Skyręs pastraipą fanams, P. Motiejūnas perėjo prie netiesioginės kritikos artėjančiam „NBA Europe“ projektui. Verta pažymėti, kad nesutarimas su šia organizacija buvo viena priežasčių, kodėl lietuvis komandų sprendimu nebeužima savo pareigų Eurolygoje.
„Europos krepšinis šiandien stovi kryžkelėje. Jo augimas ir auganti vertė natūraliai pritraukia išorinį dėmesį. Turime jausti atsakomybę užtikrinti, kad šis augimas būtų paremtas kultūra, tradicijomis ir bendru modeliu, o ne tapimu išorinės kontrolės ar trumpalaikės finansinės naudos įrankiu, kuris nepereitų į tolimesnes investicijas į Europos krepšinį. Europos krepšinio gynimas yra ne apie pokyčių nenorėjimą, o apie jo formavimą išmintingai ir vieningai“, – rašė P. Motiejūnas.
„Būdamas nuošalyje toliau remsiu Europos krepšinio ir Eurolygos sėkmę ir pasitikiu pastatytais pamatais ir žmonėmis, kurie tęs darbus. Ačiū už kelionę. Misija tęsiasi.“
Paulius MotiejūnasEurolyga

