Po patraukimo iš Eurolygos – P. Motiejūno žinutė socialiniame tinkle

P. Motiejūnas savo žinutėje dėkojo lygai ir fanams, tačiau, kaip ir būdinga šiam socialiniam tinklui, suskubo ir pasigirti savo pasiektais rezultatais.
„Nors gali skambėti kaip blogos naujienos, šiandien esu kupinas pasididžiavimo ir dėkingumo, – žinutę pradėjo buvęs Kauno „Žalgirio“ vadovas. – Pastarieji treji metai buvo neįtikėtinai intensyvūs, daug reikalaujantys ir teikiantys laimės.“
Vėliau P. Motiejūnas pasidalino išaugusiais Eurolygos pajamų ir žiūrimumo bei susidomėjimo skaičiais.
Skyręs pastraipą fanams, P. Motiejūnas perėjo prie netiesioginės kritikos artėjančiam „NBA Europe“ projektui. Verta pažymėti, kad nesutarimas su šia organizacija buvo viena priežasčių, kodėl lietuvis komandų sprendimu nebeužima savo pareigų Eurolygoje.
„Europos krepšinis šiandien stovi kryžkelėje. Jo augimas ir auganti vertė natūraliai pritraukia išorinį dėmesį. Turime jausti atsakomybę užtikrinti, kad šis augimas būtų paremtas kultūra, tradicijomis ir bendru modeliu, o ne tapimu išorinės kontrolės ar trumpalaikės finansinės naudos įrankiu, kuris nepereitų į tolimesnes investicijas į Europos krepšinį. Europos krepšinio gynimas yra ne apie pokyčių nenorėjimą, o apie jo formavimą išmintingai ir vieningai“, – rašė P. Motiejūnas.
„Būdamas nuošalyje toliau remsiu Europos krepšinio ir Eurolygos sėkmę ir pasitikiu pastatytais pamatais ir žmonėmis, kurie tęs darbus. Ačiū už kelionę. Misija tęsiasi.“