Šokiruojantys vaizdai krepšinio aikštelėje: buvusio žalgiriečio akivaizdoje – gulinčio spardymas

Antrojo kėlinio metu Afrikos čempionų Tripolio „Al Ahli“ aukštaūgis iš Kubos Ismaelis Romero liko nepatenkintas, kad oponentų – Zamboangos „Valientes“ (Filipinai) – gynėjas šokdamas blokuoti jo metimo užvirto ant jo nugaros.
Nukritusam ir ant parketo gulinčiam žaidėjui I. Romero netrukus užsimojo koja ir bandė spirti į galvą. Gynėjas paskutinę sekundę smūgio išvengė ir kontaktas buvo į jo krūtinę. I. Romero netrukus spyrė dar kartą.
Visas Tripolio komandos trenerių štabas griebėsi už galvų. Neįtikėtina, tačiau toks kubiečio poelgis neiššaukė aštresnės nei oponentų, nei komandos draugų reakcijos, o emocijos greitai buvo numalšintos.
I. Romero buvo iškart išvarytas iš rungtynių.
„Al Ahli“ klube rungtyniauja ir buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Emmanuelis Mudiay, prie ekipos prisijungęs šių metų sausio viduryje. Jis tuo metu buvo aikštelėje ir vėliau dalyvavo diskusijoje su rungtynių teisėjais.
E. Mudiay „Žalgiryje“ rungtyniavo 2021-aisiais. Su gynėju sutartis buvo pasirašyta rugpjūtį, tačiau jau lapkritį ji buvo nutraukta.
Pilnas rungtynių įrašas: