„Ryto“ krachas be pabaigos – patirtas penktas pralaimėjimas iš eilės

Pirmoji ekipų akistata šiame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone po atkaklios kovos baigėsi „Ryto“ pergale – 97:93.
Žvelgiant į kitas lygos komandas, Šiaulių „Šiauliai“ dar šiandien, o Panevėžio „Lietkabelis“ jau rytoj turės galimybę iškovoti po devintąją pergalę ir susilyginti su „Rytu“, kuris gali nukristi ir į ketvirtąją vietą.
Ketvirtasis kėlinys prasidėjo iki tol net aštuonis dvitaškius prametusio Jerricko Hardingo benefisu (72:77), tačiau Arno Veličkos žaidimas vertė G. Žibėną prašyti pasitarimo – 78:84. Iškart po jo vilniečiai suklydo išsimesdami kamuolį ir suteikė progą žodį tarti Aurimui Majauskui, kuris pelnė keturis taškus be atsako – 88:80. Vėliau komandos apsikeitė keliais metimais, bet Arnas Beručka atkovojo kamuolį puolime, tuomet perėmė jį kitos atakos metu, o Rihardo Lomažo tritaškis ir Zane‘o Watermano baudų metimai padėjo tašką – 95:87.
Pagrindinis šeimininkų herojus šįvakar buvo arti trigubo dublio buvęs A. Velička. Gynėjas pelnė 24 taškus (4/8 dvit., 4/5 trit., 4/5 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir, išskirstydamas 15 rezultatyvių perdavimų, pagerino šio LKL, kurią remia „Betsson“, sezono rekordą. Maža to, A. Velička surinko 47 naudingumo balus – tai taip pat šio sezono lygos rekordas.
Susitikimas prasidėjo audringai – R. Lomažas trečiąją rungtynių minutę užsidirbo techninę pražangą (6:6), tačiau tai pastarąjį tik užkūrė įspūdingai rungtynių pradžiai, kurioje latvis surinko 10 taškų, o šeimininkai bandė atitrūkti – 14:8. R. Lomažui kiek aprimus, į pagalbą prisijungė kiti komandos draugai, kurie lyg uostamiesčio bangos skandino iš sostinės atvykusį klubą – 24:9. Tiesa, ketvirčio pabaigoje vilniečiams nedidelį šviežaus oro gūsį įkvėpti leido užtikrintas Gyčio Masiulio žaidimas – 19:30.
Antrojo kėlinio pradžioje vilniečiai startavo 13:2 atkarpa ir netrukus išlygino rezultatą – 32:32. Kai to labiausiai reikėjo, R. Lomažas su Arnu Velička pradėjo ir vėl griežti pagrindiniais smuikais bei pastatė klaipėdiečius atgal ant kojų – 42:34. Kėlinio pabaigoje abi komandos keitėsi taikliais metimais, o paskutinę minutę, po 5:0 spurto, jau atrodė, kad svečiai solidžiau užbaigs kėlinį, tačiau A. Velička tarė savąjį žodį iš toli – 52:45.
Po ilgosios pertraukos rungtynių tempas kiek aprimo, tad vilniečiai, atrišę krepšį tolimais metimais, tuo bandė pasinaudoti (55:58), bet uostamiesčio krepšininkai nepaleido kelių metimų persvaros – 64:57. G. Masiulis ir toliau baudė šeimininkus taikliais metimais (60:64), o A. Velička, jau trečiajame ketvirtyje surinkęs dvigubą dublį, nusprendė skirtyti kamuolį ne tik komandos draugams, bet ir į „Ryto“ krepšį, tad G. Petrausko auklėtiniai išlaikė psichologinį pranašumą prieš lemiamas 10 minučių – 75:67.
Be jau apkalbėto A. Veličkos sezono pasirodymo, klaipėdiečius į priekį traukė ir kitas gynėjas. R. Lomažas varžovams sukratė 27 taškus (6/11 dvit., 2/3 trit., 9/11 baud.) ir sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. Latvis taip pat pridėjo ir 23 efektyvumo balus.
„Neptūnas“ vertėsi be savo aukštaūgių – Donato Tarolio ir Martyno Pacevičiaus.
„Ryto“ negelbėjo ir šioms rungtynėms iš neregistruoto Artūro Gudaičio kapitono pareigas perėmęs G. Masiulis, kuris pelnė 24 taškus (7/10 dvit., 1/4 trit., 7/8 baud.), sugriebė 6 kamuolis ir surinko 31 naudingumo balą. G. Masiuliui tai irgi buvo šio sezono geriausias mačas.
Sostinės ekipa rungtyniavo be Martyno Paliukėno ir A. Gudaičio.