SportasKrepšinis

„Ryto“ krachas be pabaigos – patirtas penktas pralaimėjimas iš eilės

2026 m. sausio 31 d. 16:35
Lrytas.lt
Klaipėdos „Neptūnas“ (11–5) pratęsė istorinę Vilniaus „Ryto“ (9–7) pralaimėjimų seriją ir dar labiau įsitvirtino antroje LKL, kurią remia „Betsson“, turnyrinės lentelės vietoje. Gedimino Petrausko kariauna savo tvirtovėje 95:87 (30:19, 22:26, 23:22, 20:20) parklupdė Giedriaus Žibėno auklėtinius, kurie pirmąjį kartą klubo istorijoje patyrė penktąją nesėkmę paeiliui. Tuo tarpu klaipėdiečiams tai buvo trečiasis laimėjimas iš eilės.
Daugiau nuotraukų (47)
Pirmoji ekipų akistata šiame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone po atkaklios kovos baigėsi „Ryto“ pergale – 97:93.
Žvelgiant į kitas lygos komandas, Šiaulių „Šiauliai“ dar šiandien, o Panevėžio „Lietkabelis“ jau rytoj turės galimybę iškovoti po devintąją pergalę ir susilyginti su „Rytu“, kuris gali nukristi ir į ketvirtąją vietą.
Ketvirtasis kėlinys prasidėjo iki tol net aštuonis dvitaškius prametusio Jerricko Hardingo benefisu (72:77), tačiau Arno Veličkos žaidimas vertė G. Žibėną prašyti pasitarimo – 78:84. Iškart po jo vilniečiai suklydo išsimesdami kamuolį ir suteikė progą žodį tarti Aurimui Majauskui, kuris pelnė keturis taškus be atsako – 88:80. Vėliau komandos apsikeitė keliais metimais, bet Arnas Beručka atkovojo kamuolį puolime, tuomet perėmė jį kitos atakos metu, o Rihardo Lomažo tritaškis ir Zane‘o Watermano baudų metimai padėjo tašką – 95:87.
Pagrindinis šeimininkų herojus šįvakar buvo arti trigubo dublio buvęs A. Velička. Gynėjas pelnė 24 taškus (4/8 dvit., 4/5 trit., 4/5 baud.), atkovojo 7 kamuolius ir, išskirstydamas 15 rezultatyvių perdavimų, pagerino šio LKL, kurią remia „Betsson“, sezono rekordą. Maža to, A. Velička surinko 47 naudingumo balus – tai taip pat šio sezono lygos rekordas.
Susitikimas prasidėjo audringai – R. Lomažas trečiąją rungtynių minutę užsidirbo techninę pražangą (6:6), tačiau tai pastarąjį tik užkūrė įspūdingai rungtynių pradžiai, kurioje latvis surinko 10 taškų, o šeimininkai bandė atitrūkti – 14:8. R. Lomažui kiek aprimus, į pagalbą prisijungė kiti komandos draugai, kurie lyg uostamiesčio bangos skandino iš sostinės atvykusį klubą – 24:9. Tiesa, ketvirčio pabaigoje vilniečiams nedidelį šviežaus oro gūsį įkvėpti leido užtikrintas Gyčio Masiulio žaidimas – 19:30.
Antrojo kėlinio pradžioje vilniečiai startavo 13:2 atkarpa ir netrukus išlygino rezultatą – 32:32. Kai to labiausiai reikėjo, R. Lomažas su Arnu Velička pradėjo ir vėl griežti pagrindiniais smuikais bei pastatė klaipėdiečius atgal ant kojų – 42:34. Kėlinio pabaigoje abi komandos keitėsi taikliais metimais, o paskutinę minutę, po 5:0 spurto, jau atrodė, kad svečiai solidžiau užbaigs kėlinį, tačiau A. Velička tarė savąjį žodį iš toli – 52:45.
Po ilgosios pertraukos rungtynių tempas kiek aprimo, tad vilniečiai, atrišę krepšį tolimais metimais, tuo bandė pasinaudoti (55:58), bet uostamiesčio krepšininkai nepaleido kelių metimų persvaros – 64:57. G. Masiulis ir toliau baudė šeimininkus taikliais metimais (60:64), o A. Velička, jau trečiajame ketvirtyje surinkęs dvigubą dublį, nusprendė skirtyti kamuolį ne tik komandos draugams, bet ir į „Ryto“ krepšį, tad G. Petrausko auklėtiniai išlaikė psichologinį pranašumą prieš lemiamas 10 minučių – 75:67.
Be jau apkalbėto A. Veličkos sezono pasirodymo, klaipėdiečius į priekį traukė ir kitas gynėjas. R. Lomažas varžovams sukratė 27 taškus (6/11 dvit., 2/3 trit., 9/11 baud.) ir sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. Latvis taip pat pridėjo ir 23 efektyvumo balus.
„Neptūnas“ vertėsi be savo aukštaūgių – Donato Tarolio ir Martyno Pacevičiaus.
„Ryto“ negelbėjo ir šioms rungtynėms iš neregistruoto Artūro Gudaičio kapitono pareigas perėmęs G. Masiulis, kuris pelnė 24 taškus (7/10 dvit., 1/4 trit., 7/8 baud.), sugriebė 6 kamuolis ir surinko 31 naudingumo balą. G. Masiuliui tai irgi buvo šio sezono geriausias mačas.
Sostinės ekipa rungtyniavo be Martyno Paliukėno ir A. Gudaičio.
Vilniaus RytasKlaipėdos NeptūnasLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.