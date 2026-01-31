Eurolygoje – netikėtas būsimųjų „Žalgirio“ varžovų pralaimėjimas

Vassilio Spanoulio auklėtiniai namuose 82:84 (30:22, 21:22, 14:18, 17:22) nusileido be rezultatyviausio komandos krepšininko Carseno Edwardso žaidusiai Bolonijos „Virtus“.
Nors po pirmosios rungtynių pusės aikštelės šeiminkai kontroliavo situaciją, trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose „Virtus“ pamažu prisivijo varžovus, o lemiamą dūrį smeigė gynėjas Luca Vildoza.
Bolonijos komandai atsiliekant 81:82, 30-metis argentinietis likus vos 4 sekundėms per Danielio Theiso rankas smeigė tritaškį ir atnešė komandai pergalę. Tai buvo jo vienintelis pataikytas tritaškis šiose rungtynėse iš trijų bandymų.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Derrickas Alstonas, pelnęs 19 taškų. 15 taškų pridėjo Matthew Morganas, 11 – Nicola Akele.
„Monaco“ komandoje 17 taškų surinko Mike'as Jamesas, 14 – Jaronas Blossomgame'as. Tuo tarpu Nikola Mirotičius užfiksavo tragiškus skaičius – per 13 minučių prametė visus tris mestus metimus ir rungtynes baigė su -1 naudingumo balu.
Kitoje turo dvikovoje Atėnų „Panathinaikos“ išvykoje 79:78 (15:17, 20:12, 20:17, 24:32) palaužė Vilerbano ASVEL krepšininkus.
Graikijos komandą į priekį vedė 36-erių veteranas Kostas Sloukas, pelnęs 26 taškus, atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 36 naudingumo balus. Netoli dvigubo dublio buvo aukštaūgis Richaunas Holmesas, kurio sąskaitoje – 11 taškų, 9 atkovoti kamuoliai ir 20 naudingumo balų.
ASVEL gretose geriausiai pasirodė pirmąsias savo rungtynes komandoje žaidęs Braianas Angola, pelnęs 20 taškų, atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 28 naudingumo balus.
