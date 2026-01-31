Eurolygoje – netikėtas būsimųjų „Žalgirio“ varžovų pralaimėjimas

Eurolyga 2025
2026-01-27
22:00
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
98
Madrido „Real“
Madrido „Real“
92
Rungtynių statistika
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
Eurolygoje – netikėtas būsimųjų „Žalgirio“ varžovų pralaimėjimas

2026 m. sausio 31 d. 00:02
Lrytas.lt
Būsimieji Kauno „Žalgirio“ varžovai kitą savaitę „Monaco“ krepšininkai savų sirgalių akivaizdoje netikėtai patyrė pralaimėjimą.
Vassilio Spanoulio auklėtiniai namuose 82:84 (30:22, 21:22, 14:18, 17:22) nusileido be rezultatyviausio komandos krepšininko Carseno Edwardso žaidusiai Bolonijos „Virtus“.
Nors po pirmosios rungtynių pusės aikštelės šeiminkai kontroliavo situaciją, trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose „Virtus“ pamažu prisivijo varžovus, o lemiamą dūrį smeigė gynėjas Luca Vildoza.
Bolonijos komandai atsiliekant 81:82, 30-metis argentinietis likus vos 4 sekundėms per Danielio Theiso rankas smeigė tritaškį ir atnešė komandai pergalę. Tai buvo jo vienintelis pataikytas tritaškis šiose rungtynėse iš trijų bandymų.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Derrickas Alstonas, pelnęs 19 taškų. 15 taškų pridėjo Matthew Morganas, 11 – Nicola Akele.
„Monaco“ komandoje 17 taškų surinko Mike'as Jamesas, 14 – Jaronas Blossomgame'as. Tuo tarpu Nikola Mirotičius užfiksavo tragiškus skaičius – per 13 minučių prametė visus tris mestus metimus ir rungtynes baigė su -1 naudingumo balu.
Kitoje turo dvikovoje Atėnų „Panathinaikos“ išvykoje 79:78 (15:17, 20:12, 20:17, 24:32) palaužė Vilerbano ASVEL krepšininkus.
Graikijos komandą į priekį vedė 36-erių veteranas Kostas Sloukas, pelnęs 26 taškus, atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 36 naudingumo balus. Netoli dvigubo dublio buvo aukštaūgis Richaunas Holmesas, kurio sąskaitoje – 11 taškų, 9 atkovoti kamuoliai ir 20 naudingumo balų.
ASVEL gretose geriausiai pasirodė pirmąsias savo rungtynes komandoje žaidęs Braianas Angola, pelnęs 20 taškų, atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 28 naudingumo balus.
Bolonijos VirtusMonacoAtėnų Panathinaikos
