Karjeros krepšinį žaidžiantis L. Uleckas: apie dvigubo taško mačą, pasitikėjimą, „Šiaulius“ ir užsienį

12,4 taško, 6,6 atkovoto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo bei 17,2 naudingumo balo per 28 minutes – tokia yra Luko statistika.
Jis tapo herojumi ir rungtynėse, kuriose „Juventus“ įsirašė vieną skambiausių sezono pergalių – sostinėje prieš „Rytą“.
„Kai turnyro lentelė tokia, visos pergalės svarbios, vienus nuo kitų skiria po vieną laimėjimą“, – LKL.lt teigė L.Uleckas.
Dabar uteniškių kelyje – „Šiauliai“ (8–7), kurie lenkia „Juventus“ (7–8) ekipą vienu laimėjimu. L.Uleckas teigia – tai bus lyg kova dėl dvigubo taško, o komanda šią svarbą puikiai suvokia.
Jis pats praeitą sezoną praleido Saulės mieste ir iš jo išsivežęs yra puikius atsiminimus.
„Man labai patiko pas trenerį Urboną, jis davė man daug pasitikėjimo, patiko komanda, turėjome stiprų lietuvių branduolį. Tas sezonas man įsimintinas, nes turėjome labai gerą atmosferą“, – pasakojo jis
LKL.lt – pokalbis su L.Ulecku apie pasitikėjimą, karjeros piką, atkaklią kovą LKL, kurią remia „Betsson“, ir svajonę žaisti užsienyje.
„Šiaulių“ ir „Juventus“ akistata – šeštadienį, 19 valandą.
– Po pergalės sostinėje Kęstutis Kemzūra rūbinėje sakė, kad skiria komandai dvi laisvas dienas. Ko gero, buvo retas toks atvejis šiame sezone?
– Tikrai taip, treneris įprastai daugiau vienos laisvos neduoda. Net pusantros nebūna. Čia vienas retesnių kartų (Šypsosi).
– Kaip jūs asmeniškai praleidote šias kelias laisvas dienas?
– Pabuvau tiesiog su šeima, nuvykome į Vilnių, pailsėjau nuo krepšinio.
– Ar galima įvardinti, kad pergalė prieš „Rytą“ jums buvo skambiausia sezone?
– Nežinau, ar skambiausia, bet svarbiausia. Kai turnyro lentelė tokia, visos pergalės svarbios, vienus nuo kitų skiria po vieną laimėjimą.
– Kiek energijos ir pasitikėjimo „Juventus“ ekipai gali duoti šis laimėjimas?
– Visi laimėjimai prieš top 3 komandas yra kaip bonusas. Kiekviena pergalė mus vis labiau artina prie tų vietų, kurias norime užimti.
– „Juventus“ ekipai sezono pradžia nebuvo lengva, sugėrėte pralaimėjimų. Kaip manote, kodėl startas buvo sunkus?
– Prie komandos vėlai prisijungė kai kurie žaidėjai, du pasirašėme likus praktiškai porai savaičių iki sezono, užtruko laiko, kol susižaidėme. Vėliau keli žaidėjai keitėsi. Trūko žaidybinio laiko, o trenerio sistema yra tokia, kurią reikia perprasti. Pradžioje gal ne iki galo supratome, ko iš mūsų nori, bet sezonui įpusėjus turime savo vaidmenis ir esame susižaidę.
– Kelios LKL, kurią remia „Betsson“, komandos neteko savo lyderių, tarp tokių buvote ir jūs. Kaip Devono Danielso išvykimas pakeitė „Juventus“?
– Daug žaidimo sukdavosi apie jį, tad išvykus, kitiems atsivėrė galimybės susikurti daugiau metimų. Nepasakyčiau, kad tai išmušė mus iš vėžių, manau, puikiai susitvarkėme ir viskas gerai.
– Kaip į komandą įsilieti, jūsų nuomone, sekasi Hassanui Diarrai?
– Jis puikus komandos draugas. Diarra labai komandinis, mėgsta gintis, smagu, kad jis prisijungė prie mūsų.
– Nors permainų sudėtyje buvo nemažai, jau jaučiate, kad įgaunate šiokį tokį stabilumą?
– Pastaruoju metu išvyko Sederevičius, bet apskritai visi jau žinome, kaip žaidžiame, ko vieni iš kitų galime tikėtis, ko nori treneris. Manau, bus tik geriau.
– Šiuo metu „Juventus“ turnyrinėje lentelėje yra šešta. Kaip į tai žvelgiate? Ar tai vis dar ne ta pozicija, kurioje norėtųsi būti?
– Visos pergalės prieš pirmaujančias komandas šiuo metu yra svarbios. Galima sakyti, kad čia – kaip dvigubi taškai. Jei laimime prieš arti esančią ekipą, jiems taško neduodame, pasiimame sau. Svarbu apsižaisti savo lygio komandas.
– Šiuo metu antrą ir septintą vietas LKL, kurią remia „Betsson“, skiria vos keturios pergalės. Pamenate, kada viskas pirmenybėse būtų buvę taip atkaklu?
– Seniai taip buvo. Tas pats „Lietkabelis“, „Rytas“ turi daug pralaimėjimų. Šiemet lyga labai konkurencinga, taip tik įdomiau, nežinai, kas laimės kokias rungtynes.
– Šeštadienį laukia svarbi akistata su „Šiauliais“. Ar dedate papildomą akcentą, jog tai, kaip sakote pats, dvigubo taško mačas?
– Žinoma, visi žinome, visi matome turnyro lentelę, ypatinga svarba yra. Stengsimės, bandysime, gale sezono tokios rungtynės gali stipriai atsiliepti.
– „Šiauliai“ – buvusi jūsų komanda. Kiek ji kitokia nei buvo pernai, ten žaidžiant jums?
– Kitas treneris, beveik visi kiti žaidėjai, žaidimo stilius taip pat kitoks. Mes su Urbonu žaisdavome labiau lietuvišką krepšinį, ieškodavome pranašumų, turėdavome didelį žmogų kaip Kupšas, išnaudodavome jį. Šiemet jie turi labai žemus žaidėjus, neturi Kupšo, žaidžia greitą, atvirą krepšinį, kovoja kamuolius, meta daug tritaškių. Gražus krepšinis.
– Kokie jums ryškiausi atsiminimai likę iš tų metų Šiauliuose?
– Man labai patiko pas trenerį Urboną, jis davė man daug pasitikėjimo, patiko komanda, turėjome stiprų lietuvių branduolį. Tas sezonas man įsimintinas, nes turėjome labai gerą atmosferą.
– Žaidžiate dar geresnį sezoną nei buvo praeitas. Ar jaučiate artėjantis prie kažkokio savo piko?
– Nežinau, pikas ar ne, bet žaidžiu geriausią krepšinį per savo karjerą, stengiuosi parodyti stipriausias puses ir žiūrėti, kiek galiu žaisti dar geriau. Manau, tai ateina su patirtimi. Jaučiuosi visai kitaip nei prieš 5 metus. Su metais krepšinį mokaisi, ta patirtis labai daug duoda: susitvarkai su galva, ateina pasitikėjimas, krepšinio judesiai irgi gerėja. Tiesiog išmoksti žaisti krepšinį (Šypsosi).
– Ar po gero sezono Šiauliuose į Uteną vykote su kitokiu pasitikėjimu savimi, nei kad į Šiaulius iš Vilniaus?
– Po „Ryto“ į Šiaulius vykau žinodamas, kad galiu žaisti, tikėjau savimi. Man ir treneris Urbonas sakė, kad esu talentingas, man leis viską daryti. Pasitikėjimo ten netrūko. Atėjau į Uteną, Jarutis taip pat pasakojo, kad būsiu pagrindinis žaidėjas, ateinantis į legionieriaus vietą. Pasitikėjimo gavau ir čia.
– Nebuvo paslapties, kad po praeito sezono norėjote save išbandyti užsienyje. Kodėl galiausiai pasukote į „Juventus“?
– Manau, man reikia žaidybinio laiko, kad galėčiau labiau susiformuoti kaip žaidėjas. Sunku kažką įrodyti, jei eini tik su tam tikra role, kaip buvo „Ryte“. Vis tiek norisi žaisti daugiau su kamuoliu, įrodyti sau ir kitiems, kaip žaisti galiu.
– Galbūt pajutote, kad lietuviams iš vietinės lygos nėra taip lengva pradėti legionieriaus kelią, apie ką šneka nemažai žaidėjų?
– Faktas, daug komandų bijo tave imti, nes nežino, kaip adaptuosiesi, jei niekada nesi žaidęs užsienyje. Vis tiek manau, kažkada reikia pirmus metus sužaisti ir bandyti užsikabinti.
– Galbūt kitąmet?
– Jau pernai taip planavau, manau, šiemet irgi planuosiu (Juokiasi).